Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele. Avea doar 3 ani când s-a întâmplat

Bogdan Mălăele a fost invitat la Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre momentul în care i-a întrerupt un spectacol tatălui său atunci când era doar un copil. Ce s-a întâmplat.

Bogdan Mălăele, fiul celebrului actor Horațiu Mălăele, a avut parte de o copilărie în care teatrul și umorul au fost, fără îndoială, prezente.

Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele

Însă puțini și-ar imagina că, pe când avea doar 3 ani, acesta a reușit să-i întrerupă chiar tatălui său un spectacol. Întâmplarea a rămas una dintre poveștile savuroase din relația dintre cei doi, iar diferența dintre experiența de pe scenă a actorului și spontaneitatea unui copil face ca episodul să fie cu atât mai amuzant în prezent.

Bogdan Mălăele a povestit episodul în care, la o vârstă la care copiii descoperă lumea fără să țină cont de reguli sau convenții, a ajuns să întrerupă un spectacol susținut de tatăl său. Avea numai 3 ani, așa că gestul său nu putea fi privit prin prisma intențiilor unui adult, ci mai degrabă ca o reacție firească a unui copil care nu înțelege pe deplin ce înseamnă scena și liniștea din sală.

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Pentru Horațiu Mălăele, obișnuit să țină publicul atent prin talentul și prezența sa scenică, un asemenea moment trebuie să fi fost unul aparte. Chiar și pentru un actor cu multă experiență, imprevizibilul poate apărea atunci când viața personală și cea profesională se întâlnesc în cele mai neașteptate moduri.

Povestea capătă și mai mult farmec atunci când este privită în contextul relației dintre tată și fiu. Dincolo de reputația unui artist apreciat de public, Horațiu Mălăele este și un părinte, iar copiii nu țin cont de programul spectacolelor sau de importanța momentului atunci când vor să atragă atenția, așa cum s-a întâmplat în trecutul lui Bogdan.

Momentul în care fiul lui Horațiu Mălăele a întrerupt spectacolul tatălui său

Bogdan avea să crească într-un mediu în care arta și comedia ocupau un loc important. În timp, a început să înțeleagă mai bine personalitatea tatălui său și lumea în care acesta și-a construit cariera. Potrivit mărturisirilor sale, în adolescență, în jurul vârstei de 15 ani, a început să conștientizeze mai clar cine este tatăl său și ce înseamnă, de fapt, reputația lui.

Astăzi, întâmplarea de la vârsta de 3 ani poate fi privită ca o amintire care surprinde perfect contrastul dintre rigoarea scenei și spontaneitatea copilăriei. Un spectacol poate fi pregătit până la ultimul detaliu, însă există momente pe care nici cel mai experimentat actor nu le poate anticipa.

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Iar când cel care schimbă cursul reprezentației este chiar propriul copil, întâmplarea capătă o semnificație aparte: dincolo de aplauze și de public, rămâne o poveste de familie pe care timpul o face și mai interesantă. Acum, la 40 de ani, Bogdan Mălăele spune că nu mai este deranjat de ideea că este fiul marelui actor.