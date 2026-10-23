Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele. Avea doar 3 ani când s-a întâmplat

Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele. Avea doar 3 ani când s-a întâmplat

Bogdan Mălăele a fost invitat la Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre momentul în care i-a întrerupt un spectacol tatălui său atunci când era doar un copil. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 18:00 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:21
Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele. Avea doar 3 ani când s-a întâmplat | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bogdan Mălăele, fiul celebrului actor Horațiu Mălăele, a avut parte de o copilărie în care teatrul și umorul au fost, fără îndoială, prezente.

Cum i-a întrerupt Bogdan Mălăele un spectacol lui Horațiu Mălăele

Însă puțini și-ar imagina că, pe când avea doar 3 ani, acesta a reușit să-i întrerupă chiar tatălui său un spectacol. Întâmplarea a rămas una dintre poveștile savuroase din relația dintre cei doi, iar diferența dintre experiența de pe scenă a actorului și spontaneitatea unui copil face ca episodul să fie cu atât mai amuzant în prezent.

Bogdan Mălăele a povestit episodul în care, la o vârstă la care copiii descoperă lumea fără să țină cont de reguli sau convenții, a ajuns să întrerupă un spectacol susținut de tatăl său. Avea numai 3 ani, așa că gestul său nu putea fi privit prin prisma intențiilor unui adult, ci mai degrabă ca o reacție firească a unui copil care nu înțelege pe deplin ce înseamnă scena și liniștea din sală.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Horațiu Mălăele, obișnuit să țină publicul atent prin talentul și prezența sa scenică, un asemenea moment trebuie să fi fost unul aparte. Chiar și pentru un actor cu multă experiență, imprevizibilul poate apărea atunci când viața personală și cea profesională se întâlnesc în cele mai neașteptate moduri.

Povestea capătă și mai mult farmec atunci când este privită în contextul relației dintre tată și fiu. Dincolo de reputația unui artist apreciat de public, Horațiu Mălăele este și un părinte, iar copiii nu țin cont de programul spectacolelor sau de importanța momentului atunci când vor să atragă atenția, așa cum s-a întâmplat în trecutul lui Bogdan.

Momentul în care fiul lui Horațiu Mălăele a întrerupt spectacolul tatălui său

Bogdan avea să crească într-un mediu în care arta și comedia ocupau un loc important. În timp, a început să înțeleagă mai bine personalitatea tatălui său și lumea în care acesta și-a construit cariera. Potrivit mărturisirilor sale, în adolescență, în jurul vârstei de 15 ani, a început să conștientizeze mai clar cine este tatăl său și ce înseamnă, de fapt, reputația lui.

Astăzi, întâmplarea de la vârsta de 3 ani poate fi privită ca o amintire care surprinde perfect contrastul dintre rigoarea scenei și spontaneitatea copilăriei. Un spectacol poate fi pregătit până la ultimul detaliu, însă există momente pe care nici cel mai experimentat actor nu le poate anticipa.

Citește și: Daniela l-a sărutat pe Remi la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat imediat după și de ce s-a enervat ispita

Iar când cel care schimbă cursul reprezentației este chiar propriul copil, întâmplarea capătă o semnificație aparte: dincolo de aplauze și de public, rămâne o poveste de familie pe care timpul o face și mai interesantă. Acum, la 40 de ani, Bogdan Mălăele spune că nu mai este deranjat de ideea că este fiul marelui actor.

Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani
Observatornews.ro Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă
Cum a reușit Connect-R să treacă clasa a V-a. Artistul a povestit ce a fost nevoit să facă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Connect-R dezvăluie cum l-a schimbat fiica lui, Maya. Artistul a renunțat la obiceiuri pe care le avea de ani de zile
Connect-R dezvăluie cum l-a schimbat fiica lui, Maya. Artistul a renunțat la obiceiuri pe care le avea de ani de zile
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x