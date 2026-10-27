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De ce a refuzat Cristina Ciobănașu prima cerere în căsătorie a lui Alexandru Mureșan. Ce i-a spus actrița iubitului ei

Cristina Ciobănașu a dezvăluit cum a decurs prima cerere în căsătorie din partea lui Alexandru Mureșan. Reacția actriței a fost neașteptată, iar povestea are un detaliu savuros.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 15:12
De ce a refuzat Cristina Ciobănașu prima cerere în căsătorie a lui Alexandru Mureșan. Ce i-a spus actrița iubitului ei | Antena 1
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Cristina Ciobănașu a vorbit deschis despre relația sa cu Alexandru Mureșan și despre momentele care le-au marcat povestea de iubire. Actrița a povestit cum l-a cunoscut pe bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, dar și cum a decurs prima cerere în căsătorie, care nu a avut rezultatul la care acesta se aștepta. Deși l-a refuzat inițial, Cristina i-a explicat ce și-ar fi dorit, iar partenerul său a încercat din nou să o surprindă.

Cum l-a cunoscut Cristina Ciobănașu pe Alexandru Mureșan

Cristina Ciobănașu a dezvăluit că partenerul său este medic stomatolog și că cei doi s-au cunoscut într-un context diferit de lumea artistică, atunci când ea îi era pacientă. La începutul relației, amândoi traversau perioade aglomerate, iar programul încărcat le lăsa foarte puțin timp pentru a fi împreună.

„El este medic stomatolog. Nu are nicio legătură cu lumea artistică. Ne-am întâlnit când îi eram pacientă. Ne-am întâlnit când viețile noastre erau destul de tumultuoase. Nu prea ne vedeam și au fost momente când ajungeam acasă și el dormea, plecam de acasă și el dormea și invers. Ne vedeam foarte rar și sufeream foarte tare, fiind și la începutul relației”, a povestit actrița.

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De ce l-a refuzat Cristina Ciobănașu pe Alexandru Mureșan la prima cerere în căsătorie

Actrița a dezvăluit că Alexandru Mureșan a cerut-o de soție de mai multe ori. Prima încercare a avut loc într-un club din Londra, într-o seară în care cei doi socializau cu două persoane pe care le întâlniseră pentru prima dată. Momentul a fost spontan, însă Cristina și-ar fi dorit o cerere mai romantică și mai bine pregătită.

„Prima dată am zis nu. I-am dat greu. Ideea e că eu nu i-am spus nu direct. I-am zis: «Da, dar nu așa». Prima oară când m-a cerut a fost foarte spontan, eram într-un club în Londra, ne împrieteniserăm cu doi oameni pe care în seara aia i-am văzut pentru prima dată. Eu aveam o discuție cu francezul, el cu scoțianul. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, a venit la mine și a zis: «Draga mea, vrei să fii soția mea?». Amândoi străinii au fost impresionați. El și-a scos inelul lui de pe mână și a vrut să mi-l dea mie, iar eu am zis: «Nu așa!». Am început să-i țin morala, să-i dau indicații despre cum să mă ceară”, a povestit Cristina Ciobănașu.

Ulterior, cei doi s-au plimbat prin Londra și au continuat să vorbească despre cum ar trebui să arate un moment cu adevărat romantic. La un moment dat, Alexandru a găsit o altă modalitate de a-i adresa întrebarea mult așteptată: s-a pus în genunchi și a folosit cheia de bere în locul unui inel.

Cristina i-a răspuns afirmativ, însă i-a transmis că își dorește și o cerere oficială, iar dorința ei avea să fie îndeplinită, partenerul său revenind cu o nouă cerere în căsătorie.

Povestea lor demonstrează că, uneori, chiar și momentele neașteptate pot deveni amintiri de neuitat, mai ales atunci când sunt trăite alături de persoana iubită.

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