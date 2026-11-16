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De ce Alex Delea și Elena Chiriac nu au devenit un cuplu după Survivor. Ce a dezvăluit fostul concurent despre relația lor

Alex Delea și Elena Chiriac au povestit la Furnicuțele care este motivul pentru care nu au format niciodată un cuplu.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:37
De ce Alex Delea și Elena Chiriac nu au devenit un cuplu după Survivor. Ce a dezvăluit fostul concurent despre relația lor | antena 1
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Alex Delea și Elena Chiriac au o relație de prietenie care durează de aproape cinci ani, încă de la participarea lor la Survivor România 2022. Cei doi au rămas apropiați și după încheierea competiției, iar în cadrul unei discuții recente au vorbit deschis despre legătura dintre ei, dar și despre motivul pentru care nu au ajuns niciodată să formeze un cuplu.

De ce Alex Delea și Elena Chiriac nu au devenit un cuplu după Survivor

Alex Delea a mărturisit că participarea la Survivor i-a schimbat viața. Deși se descrie drept o persoană leneșă atunci când vine vorba despre lucrurile pe care trebuie să le facă pentru el însuși, experiența din Republica Dominicană a fost una care i-a prins foarte bine. Printre oamenii cu care a păstrat legătura după emisiune se numără și Elena Chiriac, pe care o consideră una dintre puținele persoane din competiție cu care a rămas prieten foarte bun.

Elena a povestit că, la început, Alex o scotea uneori din sărite pentru că vorbea mult și făcea tot felul de glume. Cu toate acestea, cei doi s-au înțeles bine încă de atunci, iar prietenia lor a rezistat trecerii timpului.

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Alex Delea a recunoscut că s-a gândit la posibilitatea unei relații cu Elena Chiriac

În timpul conversației, subiectul unei posibile povești de dragoste între cei doi nu a fost ocolit. Elena a sugerat că era firesc ca oamenii să se gândească la posibilitatea ca între ei să existe mai mult decât o prietenie. Alex nu a negat că și lui i-a trecut prin minte această variantă, însă a explicat de ce nu a făcut niciodată un pas în această direcție.

Fostul câștigător Survivor a spus că se cunoaște destul de bine și știe că nu este întotdeauna cel mai priceput în relații. Tocmai de aceea, s-a gândit că, dacă lucrurile nu ar fi funcționat, ar fi putut pierde o prietenie foarte importantă pentru el. În cele din urmă, a preferat să nu riște legătura pe care o aveau.

Elena Chiriac a avut numai cuvinte frumoase la adresa lui Alex. L-a descris drept unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunoaște, subliniind că are un suflet deosebit și că este un prieten pe care te poți baza. La rândul său, Alex a recunoscut că este foarte emotiv.

Elena și-a amintit și de prima impresie pe care i-a lăsat-o Alex, inclusiv de piercingul pe care acesta îl avea în zona sfârcului. Sportiva a recunoscut că l-a judecat atunci și că i s-a părut un băiat preocupat prea mult de imaginea sa. Astăzi, însă, cei doi au o relație apropiată, iar Alex o consideră pe Elena un prieten pe viață.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Alex Delea de la Survivor. Al doilea prenume al fostului concurent, pe care puțini îl cunosc... Mama lui Alex Delea se pregătește să dea Bacalaureatul! La ce vârstă vrea Cristina Delea să susțină examenul...

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