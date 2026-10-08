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De ce nu a îmbrăcat Mioara Velicu niciodată rochia de mireasă. Care este cel mai mare regret al artistei

Mioara Velicu a dezvăluit care este unul dintre marile sale regrete. De ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă și ce spune artista despre decizia luată.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 18:50 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 15:22
De ce nu a îmbrăcat Mioara Velicu niciodată rochia de mireasă. Care este cel mai mare regret al artistei | Antena 1/AI
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Mioara Velicu a vorbit cu sinceritate despre unul dintre regretele pe care le are atunci când privește în urmă la viața sa. Îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit de ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, deși și-ar fi dorit să trăiască acest moment.

De ce nu a purtat Mioara Velicu rochia de mireasă

Invitată la „Furnicuțele”, artista și-a amintit de perioada în care avea 36 de ani și era deja mamă. Mioara Velicu a mărturisit că, la acea vreme, a considerat că este prea în vârstă pentru a îmbrăca rochia albă, având în vedere mentalitatea și tradițiile cu care a crescut.

Artista a explicat că provine de la sat și că, în familia și comunitatea sa, miresele erau, de obicei, foarte tinere. Tocmai de aceea, s-a temut de ceea ce ar fi putut spune oamenii dacă ar fi ales să poarte rochia de mireasă.

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„Este o altă durere de-a mea pentru că mă gândeam că la 36 de ani și aveam și un copil. Eu la origine sunt țărancă și mă mândresc cu asta. Eu știam că miresele sunt la 18, la 22, dar nu așa la vârsta ca mine, dar îmi pare rău că nu am îmbrăcat rochia. Mi-a fost rușine de lume. Îmi pare rău, extraordinar de rău”, a povestit Mioara Velicu.

Ce a spus despre deicizia luată

Privind acum în urmă, interpreta recunoaște că a lăsat părerea celor din jur să cântărească mai mult decât propria dorință. Chiar dacă la acel moment i s-a părut nepotrivit să poarte rochie albă la vârsta de 36 de ani, astăzi consideră că ar fi trebuit să se bucure de acel moment fără să se teamă de judecata oamenilor.

Mioara Velicu vorbește despre acest episod cu emoție și sinceritate, considerând că este unul dintre lucrurile pe care și-ar fi dorit să le fi făcut diferit. Artista nu ascunde faptul că, deși a avut o carieră de succes și numeroase momente importante pe scenă, lipsa unei nunți în care să îmbrace rochia albă a rămas un regret.

Cum arăta Mioara Velicu în tinerețe. Imagini de colecție din arhiva personală a interpretei de muzică populară...

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