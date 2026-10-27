Imagini rare cu una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Cum arăta vedeta înainte să devină cunoscută

Cristina Ciobănașu a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Actrița a rememorat momente importante din copilărie și a vorbit deschis despre visul pe care îl avea înainte să descopere actoria.
Imagini rare cu Cristina Ciobănașu din copilărie
Mai mult, invitata a avut parte de o surpriză specială în platoul emisiunii, care a adus la iveală amintiri prețioase.
Cătălina Măruță i-a pregătit Cristinei Ciobănașu o întâlnire neașteptată cu una dintre prietenele sale dragi, Ana Baniciu. Cele două au depănat amintiri și au rememorat momente din trecut, iar discuția a fost completată de câteva imagini rare din copilăria actriței.
Fotografiile au oferit publicului ocazia de a o vedea pe Cristina înainte de a deveni una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România.
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre copilărie și visul său din trecut
În timpul conversației, Cristina Ciobănașu a vorbit sincer despre dificultățile pe care le-a întâmpinat la începutul drumului său și despre dorința de a studia muzica, un vis pentru care nu avea însă suficiente resurse financiare.
„Eram caz social atunci. Visul meu era să studiez muzica și nu aveam posibilități financiare”, a povestit actrița.
Mărturisirea sa scoate la iveală o perioadă mai puțin cunoscută din viața vedetei, departe de succesul și vizibilitatea de care se bucură astăzi. În spatele carierei sale s-au aflat aspirații, obstacole și dorința de a-și găsi propriul drum.
Cristina Ciobănașu a povestit și cum parcursul său a luat o turnură neașteptată. Deși muzica era marea sa pasiune și își dorea să o studieze, actoria a ajuns, în timp, să ocupe un loc esențial în viața sa. Descoperirea acestui domeniu a făcut-o să se îndrăgostească iremediabil de meseria care avea să-i definească o mare parte din carieră.
Povestea sa demonstrează că, uneori, drumul către împlinirea profesională nu este cel pe care ni-l imaginăm la început. Iar imaginile din copilărie și amintirile împărtășite în platoul emisiunii au readus în atenție o etapă importantă din viața actriței, pe care puțini dintre admiratorii săi o cunosc în detaliu.
Emisiunea „Furnicuțele” poate fi urmărită în fiecare zi de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.Întâlnirea care i-a schimbat viața Cristinei Ciobănașu. Ce rol a avut Ruxandra Ion în destinul actriței... De ce a refuzat Cristina Ciobănașu prima cerere în căsătorie a lui Alexandru Mureșan. Ce i-a spus actrița iubitului ei...