Cristina Ciobănașu a răscolit amintiri din copilărie la „Furnicuțele”, iar imaginile rare și mărturisirile sale au scos la iveală detalii neștiute despre trecutul actriței.

Imagini rare cu una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Cum arăta vedeta înainte să devină cunoscută | Antena 1

Cristina Ciobănașu a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Actrița a rememorat momente importante din copilărie și a vorbit deschis despre visul pe care îl avea înainte să descopere actoria.

Imagini rare cu Cristina Ciobănașu din copilărie

Mai mult, invitata a avut parte de o surpriză specială în platoul emisiunii, care a adus la iveală amintiri prețioase.

Cătălina Măruță i-a pregătit Cristinei Ciobănașu o întâlnire neașteptată cu una dintre prietenele sale dragi, Ana Baniciu. Cele două au depănat amintiri și au rememorat momente din trecut, iar discuția a fost completată de câteva imagini rare din copilăria actriței.

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Fotografiile au oferit publicului ocazia de a o vedea pe Cristina înainte de a deveni una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România.

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre copilărie și visul său din trecut

În timpul conversației, Cristina Ciobănașu a vorbit sincer despre dificultățile pe care le-a întâmpinat la începutul drumului său și despre dorința de a studia muzica, un vis pentru care nu avea însă suficiente resurse financiare.

„Eram caz social atunci. Visul meu era să studiez muzica și nu aveam posibilități financiare”, a povestit actrița.

Mărturisirea sa scoate la iveală o perioadă mai puțin cunoscută din viața vedetei, departe de succesul și vizibilitatea de care se bucură astăzi. În spatele carierei sale s-au aflat aspirații, obstacole și dorința de a-și găsi propriul drum.

Cristina Ciobănașu a povestit și cum parcursul său a luat o turnură neașteptată. Deși muzica era marea sa pasiune și își dorea să o studieze, actoria a ajuns, în timp, să ocupe un loc esențial în viața sa. Descoperirea acestui domeniu a făcut-o să se îndrăgostească iremediabil de meseria care avea să-i definească o mare parte din carieră.

Povestea sa demonstrează că, uneori, drumul către împlinirea profesională nu este cel pe care ni-l imaginăm la început. Iar imaginile din copilărie și amintirile împărtășite în platoul emisiunii au readus în atenție o etapă importantă din viața actriței, pe care puțini dintre admiratorii săi o cunosc în detaliu.

Emisiunea „Furnicuțele” poate fi urmărită în fiecare zi de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.