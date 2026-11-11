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Johny Romano, pe lista celor mai buni 10 jucători din Europa la un joc celebru pe calculator. Puțini știau asta despre artist

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Johny Romano a povestit că s-a aflat la un moment dat pe o listă impresionantă a unora dintre cei mai buni jucători pe calculator. A fost vorba de un joc cunoscut.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:40
Johny Romano, pe lista celor mai buni 10 jucători din Europa la un joc celebru pe calculator. Puțini știau asta despre artist | antena 1
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Johny Romano a surprins cu o poveste mai puțin cunoscută despre anii adolescenței. Înainte să devină cunoscut în lumea muzicii, artistul avea o pasiune pentru jocurile video și era atât de bun la Call of Duty, încât ajunsese printre primii 10 jucători din Europa. Mai mult, talentul său i-a adus chiar și o invitație la un turneu organizat în Franța.

Johny Romano, pe lista celor mai buni 10 jucători din Europa la un joc celebru pe calculator

Artistul a povestit că era foarte tânăr atunci când a început să obțină rezultate impresionante în jocul care îi ocupa o mare parte din timpul liber. Avea aproximativ 13-14 ani și ajunsese într-un punct în care performanțele sale puteau să îi deschidă uși către competiții importante.

Una dintre cele mai interesante oportunități a fost invitația de a participa la un turneu în Franța. Pentru un adolescent pasionat de gaming, o asemenea experiență ar fi putut reprezenta un pas important, mai ales că avea deja rezultate care îl plasau într-o poziție foarte bună la nivel european.

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Cu toate acestea, Johny Romano nu a ajuns să participe la competiția respectivă. Invitația a rămas una dintre amintirile sale din perioada în care Call of Duty era mai mult decât un simplu hobby, așa cum a povestit la Furnicuțele.

Ce a povestit artistul la Furnicuțele

Povestea artistului a demonstrat încă o dată că drumul său a fost presărat și cu pasiuni care nu au avut neapărat legătură cu muzica. În adolescență, acesta își petrecea timpul în fața calculatorului, își perfecționa abilitățile și reușea să concureze cu jucători foarte buni din alte țări.

Dezvăluirea este cu atât mai interesantă cu cât puțini s-ar fi așteptat ca Johny Romano să fi avut un asemenea nivel în lumea jocurilor video. Astăzi, publicul îl cunoaște pentru muzica sa și aparițiile sale, însă artistul are în spate și o poveste surprinzătoare din perioada copilăriei.

Invitația primită la o vârstă atât de fragedă rămâne o dovadă a talentului și dedicării sale pentru gaming, chiar dacă, în cele din urmă, a ales să nu participe la turneul din Franța și să se concentreze asupra muzicii.

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