Alex Delea și mama sa au vorbit despre motivele pentru care nu au dat niciodată examenul de bacalaureat și când vor urma să-și continuie studiile.

Mama lui Alex Delea se pregătește să dea Bacalaureatul! La ce vârstă vrea Cristina Delea să susțină examenul | antena 1

Cristina Delea, mama fostului câștigător de la Survivor, Alex Delea, se pregătește pentru un examen important. La vârsta de 48 de ani, aceasta a decis să susțină Bacalaureatul, un obiectiv pe care nu a reușit să îl îndeplinească în tinerețe, după ce a devenit mamă. Femeia a povestit că a rămas cu regretul că nu și-a continuat studiile așa cum își propusese și că acum vrea să își împlinească această dorință.

Mama lui Alex Delea se pregătește să dea Bacalaureatul!

Cristina Delea a dezvăluit că a fost o elevă bună și că avea planuri clare pentru viitor. Își dorea să susțină examenul de Bacalaureat și să urmeze cursurile Academiei de Studii Economice. Viața a avut însă alte planuri, iar venirea pe lume a lui Alex a schimbat totul. Nu a mai ajuns să dea examenul, iar acest lucru a rămas pentru ea o nemulțumire pe care a purtat-o de-a lungul anilor.

Mai mult, Cristina a mărturisit că lipsa diplomei de Bacalaureat a împiedicat-o să urmeze ulterior un alt obiectiv profesional. Își dorea să facă un master în nutriție, însă a aflat că are nevoie de diploma de Bacalaureat pentru a putea continua studiile.

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Când va susține mama lui Alex Delea examenul de Bacalaureat

Acum, la 48 de ani, Cristina Delea este hotărâtă să recupereze timpul pierdut. Aceasta a anunțat că se pregătește pentru examen, iar prima probă este programată în luna aprilie. Spune că are mai mult timp liber pentru studiu și că vrea să ducă la bun sfârșit ceea ce și-a propus.

Decizia are și o motivație personală puternică. Cristina a explicat că regretul legat de Bacalaureat a rămas prezent în viața ei și că, pentru ea, faptul că nu a susținut examenul a devenit o adevărată apăsare. De această dată, vrea să demonstreze că nu este niciodată prea târziu pentru a-ți îndeplini un vis.

Încurajarea vine și din partea fiului său. Alex Delea i-a spus că, după ce va reuși să promoveze examenul, ar putea să îl convingă și pe el să susțină Bacalaureatul. Fostul concurent a recunoscut că a terminat școala, însă nu a făcut pasul final pentru obținerea diplomei.

Povestea Cristinei Delea este un exemplu că dorința de a învăța nu ține de vârstă. După ani în care a pus familia pe primul loc, mama lui Alex vrea să facă ceva și pentru ea, iar examenul din aprilie ar putea reprezenta începutul unei etape noi.