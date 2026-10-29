Mirela Retegan și mama sa au vorbit despre perioada în care fondatoarea Găștii Zurli a fugit de acasă, s-a căsătorit și a divorțat.

Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața. A fugit de acasă la 20 de ani pentru un bărbat căsătorit | antena 1

Mirela Retegan a trecut prin momente dificile în tinerețe, când a ales să își urmeze inima, chiar dacă decizia ei a provocat un conflict cu mama sa.

Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața

Fondatoarea Găștii Zurli s-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat doi ani mai târziu, iar experiențele de atunci au marcat-o profund. Într-o discuție sinceră despre familie și alegerile care i-au schimbat viața, aceasta a povestit cum a ajuns să plece de acasă și cum a reușit, în timp, să se apropie din nou de mama sa, Veronica.

Mirela Retegan a dezvăluit că a părăsit casa părintească după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care mama sa nu îl accepta. Veronica i-a dat atunci un ultimatum dur, cerându-i să renunțe la relație.

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„Dacă nu renunți la el, diseară, când vin, să nu te mai găsesc acasă”, i-ar fi spus mama sa.

Veronica și-a amintit cât de greu i-a fost să accepte decizia fiicei sale. Mirela fusese un copil cuminte, mersese la școală și susținuse examene, iar plecarea de acasă a luat-o prin surprindere.

Mirela Retegan a plecat de acasă împotriva voinței mamei sale

„O fugit. Am fost supărată două săptămâni, foarte rău”, a povestit aceasta, explicând că, în comunitatea în care trăiau, un asemenea gest era greu de înțeles.

Mirela s-a căsătorit la 20 de ani, însă mariajul nu a durat. La 22 de ani a divorțat și nu s-a mai recăsătorit. Cornel, tatăl Mayei, avea să apară în viața ei mult mai târziu, după o perioadă în care aceasta a fost singură.

În încercarea de a-și găsi un partener, Mirela a realizat o emisiune matrimonială la radio, în cadrul căreia ascultătorii sunau și erau puși în legătură unii cu alții. Timp de doi ani, a sperat că, într-o zi, cineva o va căuta și pe ea.

Momentul întâlnirii cu Cornel a venit după încheierea unei emisiuni. După ce a terminat de recitat o poezie și și-a ridicat privirea, l-a văzut pe cel care avea să devină tatăl fiicei sale. Mirela a povestit că amândoi au simțit că aveau ceva important de făcut împreună.

Relația cu mama sa s-a schimbat însă de-a lungul anilor. Mirela spune că a ajuns să înțeleagă mai bine forța și personalitatea Veronicăi abia după ce a devenit, la rândul ei, mamă. Astăzi, se bucură că au reușit să se redescopere și să construiască o relație mai apropiată, după ani în care nu s-au înțeles întotdeauna.