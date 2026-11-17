Carmen Chindriș și soțul său au povestit la Furnicuțele care a fost motivul pentru care nu au oferit tortul de nuntă invitaților lor. Ce s-a întâmplat.

Motivul amuzant pentru Carmen Chindriș și soțul său nu au oferit tortul la nuntă: "L-am dat a treia zi" | antena 1

Nuntă de trei zile, emoții, lacrimi și un tort care a ajuns pe mesele invitaților abia la finalul petrecerii! Carmen Chindriș a povestit câteva dintre cele mai amuzante întâmplări de la nunta sa cu Livius, iar una dintre ele îi privește chiar pe invitați, care au avut de așteptat până în cea de-a treia zi pentru a primi desertul pregătit special pentru eveniment. Mai mult, nici atunci lucrurile nu au mers chiar conform planului, pentru că tortul s-a răsturnat.

Artista a povestit că nunta s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, însă agitația și momentele speciale au făcut ca unele detalii să fie pur și simplu uitate. Printre acestea s-a numărat și momentul servirii tortului, care a fost amânat fără să își dea seama până în ultima zi a petrecerii.

Familia a crezut că invitația la nuntă este o glumă

Carmen Chindriș a dezvăluit că nici anunțul căsătoriei nu a fost lipsit de surprize. Artista a trimis invitațiile pe 1 aprilie, iar frații săi au avut impresia că este vorba despre o farsă.

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Cea mai mică dintre cei șase copii ai familiei, Carmen a trimis pe grupul rudelor o invitație desenată. Reacția fraților a fost să creadă că artista glumește, însă vestea era cât se poate de serioasă.

Cântăreața a mărturisit că nu a avut dintotdeauna dorința de a se căsători, însă relația cu Livius a ajuns în punctul în care amândoi au simțit că este momentul să facă acest pas. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani și cântă împreună de aproximativ două decenii.

Mireasa a plâns la ambele cununii

Dincolo de întâmplările amuzante, nunta a fost un eveniment plin de emoție pentru artistă. Carmen a plâns atât la cununia civilă, cât și la cea religioasă. Pentru a-și ascunde lacrimile, și-a pus ochelarii de soare.

Și ținuta de mireasă a avut o semnificație aparte. Artista a purtat o cămașă veche de aproximativ 100 de ani, care fusese purtată și de mama sa, alături de o fustă creată chiar de aceasta.

Carmen a vorbit și despre zvonurile apărute după căsătorie, potrivit cărora ar fi făcut nunta pentru că ar fi fost însărcinată, speculații pe care le-a respins.

Cum își împart responsabilitățile Carmen și Livius

În viața de cuplu, cei doi au personalități diferite, dar care par să se completeze. Carmen se descrie drept o persoană agitată, în timp ce Livius este mult mai calm. Artista spune că soțul său se ocupă de partea de business și de organizarea evenimentelor, în timp ce ea se concentrează mai ales pe muzică și pe latura artistică.

Livius este și cel care a înființat Taraful Rutenilor, formație alături de care Carmen cântă de aproximativ 20 de ani. Numele a fost ales în semn de respect pentru tatăl său, care are origini rutene.

Astfel, nunta celor doi a adunat nu doar emoții și amintiri de familie, ci și câteva povești pe care artista le va avea cu siguranță de povestit mult timp. Iar invitații își vor aminti probabil și de tortul care, după trei zile de petrecere, a devenit una dintre surprizele evenimentului.