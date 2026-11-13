Narcisa Suciu, dezamăgire la Cerbul de Aur. I s-a spus inițial că a câștigat locul 1, dar a terminat pe 3

Narcisa Suciu a rememorat unul dintre momentele importante ale carierei sale, participarea la Festivalul Cerbul de Aur, unde a avut parte de o experiență cu totul neașteptată. Artista a povestit cum a ajuns să interpreteze o piesă populară din Maramureș și ce s-a întâmplat în seara concursului.
Narcisa Suciu, dezamăgire la Cerbul de Aur
Invitată să vorbească despre schimbările din ultimii 30 de ani, Narcisa Suciu a mărturisit că, în opinia sa, aproape totul s-a schimbat. Există însă și lucruri care au rămas la fel. Artista a dat chiar exemplul unor cizme pe care le purta și în urmă cu aproximativ 25 de ani.
„Ce e schimbat față de acum 30 de ani? Totul. Ce a rămas la fel? Acum 25 de ani aveam cizmele astea”, a povestit artista.
Narcisa Suciu a vorbit și despre felul în care este recunoscută de oameni, mărturisind că, în prezent, aproape oriunde s-ar întâlni cu cineva, nu mai este nevoie de prea multe explicații pentru ca persoana respectivă să știe cine este.
Cum a ajuns Narcisa Suciu să cânte „Mociriță”
Unul dintre cele mai interesante momente povestite de artistă a fost legat de cântecul popular „Mociriță”, o piesă din Maramureș. Ideea de a o interpreta a apărut într-un context neașteptat, în timpul unui drum lung cu mașina.
Narcisa Suciu își amintește că, pentru a-și distra colegii, obișnuia să îi imite. La un moment dat, a început să cânte și această piesă, iar unul dintre colegi i-a sugerat că ar trebui să o interpreteze pe scenă.
Artista a recunoscut că, inițial, nu era convinsă de idee: nu își imagina cum ar putea să cânte o asemenea melodie. Ulterior, a decis să facă o prelucrare a cântecului, astfel încât să obțină o variantă care să îi placă și care să i se potrivească.
Ce s-a întâmplat în seara de la Cerbul de Aur
Participarea la Cerbul de Aur i-a adus artistei o experiență memorabilă. Narcisa Suciu a povestit că, în prima seară, s-a clasat pe locul al treilea, însă dimineața următoare, când a aflat că intră în gală, a primit vestea că se află pe primul loc.
Dincolo de emoția rezultatului, artista a dezvăluit și o latură mai puțin cunoscută a momentului. Aceasta își făcuse deja calcule legate de banii pe care urma să îi primească în urma premiului, iar situația a devenit cu atât mai dezamăgitoare cu cât lucrurile nu au mers așa cum se aștepta.
Narcisa Suciu a vorbit cu sinceritate despre acea experiență și a lăsat să se înțeleagă că nici acum nu știe exact ce s-a întâmplat atunci.
Povestea artistei readuce în atenție unul dintre momentele speciale din cariera sa, dar și drumul neașteptat prin care o melodie populară din Maramureș a ajuns să fie legată de experiența sa la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri muzicale din România.Johny Romano, pe lista celor mai buni 10 jucători din Europa la un joc celebru pe calculator. Puțini știau asta despre a... Narcisa Suciu, dezvăluire neașteptată despre începuturile carierei. Ce nu și-a dorit să se afle...