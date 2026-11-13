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Narcisa Suciu, dezamăgire la Cerbul de Aur. I s-a spus inițial că a câștigat locul 1, dar a terminat pe 3

Narcisa Suciu a povestit cum a luat locul 3 la Cerbul de Aur, cu toate că inițial i s-a spus că se află pe locul 1. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 17:30 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:00
Narcisa Suciu, dezamăgire la Cerbul de Aur. I s-a spus inițial că a câștigat locul 1, dar a terminat pe 3 | antena 1
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Narcisa Suciu a rememorat unul dintre momentele importante ale carierei sale, participarea la Festivalul Cerbul de Aur, unde a avut parte de o experiență cu totul neașteptată. Artista a povestit cum a ajuns să interpreteze o piesă populară din Maramureș și ce s-a întâmplat în seara concursului.

Narcisa Suciu, dezamăgire la Cerbul de Aur

Invitată să vorbească despre schimbările din ultimii 30 de ani, Narcisa Suciu a mărturisit că, în opinia sa, aproape totul s-a schimbat. Există însă și lucruri care au rămas la fel. Artista a dat chiar exemplul unor cizme pe care le purta și în urmă cu aproximativ 25 de ani.

„Ce e schimbat față de acum 30 de ani? Totul. Ce a rămas la fel? Acum 25 de ani aveam cizmele astea”, a povestit artista.

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Narcisa Suciu a vorbit și despre felul în care este recunoscută de oameni, mărturisind că, în prezent, aproape oriunde s-ar întâlni cu cineva, nu mai este nevoie de prea multe explicații pentru ca persoana respectivă să știe cine este.

Cum a ajuns Narcisa Suciu să cânte „Mociriță”

Unul dintre cele mai interesante momente povestite de artistă a fost legat de cântecul popular „Mociriță”, o piesă din Maramureș. Ideea de a o interpreta a apărut într-un context neașteptat, în timpul unui drum lung cu mașina.

Narcisa Suciu își amintește că, pentru a-și distra colegii, obișnuia să îi imite. La un moment dat, a început să cânte și această piesă, iar unul dintre colegi i-a sugerat că ar trebui să o interpreteze pe scenă.

Artista a recunoscut că, inițial, nu era convinsă de idee: nu își imagina cum ar putea să cânte o asemenea melodie. Ulterior, a decis să facă o prelucrare a cântecului, astfel încât să obțină o variantă care să îi placă și care să i se potrivească.

Ce s-a întâmplat în seara de la Cerbul de Aur

Participarea la Cerbul de Aur i-a adus artistei o experiență memorabilă. Narcisa Suciu a povestit că, în prima seară, s-a clasat pe locul al treilea, însă dimineața următoare, când a aflat că intră în gală, a primit vestea că se află pe primul loc.

Dincolo de emoția rezultatului, artista a dezvăluit și o latură mai puțin cunoscută a momentului. Aceasta își făcuse deja calcule legate de banii pe care urma să îi primească în urma premiului, iar situația a devenit cu atât mai dezamăgitoare cu cât lucrurile nu au mers așa cum se aștepta.

Narcisa Suciu a vorbit cu sinceritate despre acea experiență și a lăsat să se înțeleagă că nici acum nu știe exact ce s-a întâmplat atunci.

Povestea artistei readuce în atenție unul dintre momentele speciale din cariera sa, dar și drumul neașteptat prin care o melodie populară din Maramureș a ajuns să fie legată de experiența sa la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri muzicale din România.

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