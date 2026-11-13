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Narcisa Suciu, dezvăluire neașteptată despre începuturile carierei. Ce nu și-a dorit să se afle

Narcisa Suciu a povestit la Furnicuțele cum au fost începuturile carierei sale. Ce s-a întâmplat cu vedeta.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 17:30 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:00
Narcisa Suciu, dezvăluire neașteptată despre începuturile carierei. Ce nu și-a dorit să se afle | antena 1
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Narcisa Suciu a făcut dezvăluiri neașteptate despre începuturile carierei sale și despre o experiență profesională mai puțin cunoscută de public.

Narcisa Suciu, dezvăluire neașteptată despre începuturile carierei

Artista a povestit că a făcut backing vocals pentru Monica Anghel, contribuind la realizarea unui album care cuprindea piese compuse de domnul Țeicu. Deși era implicată într-un proiect muzical important, Narcisa Suciu nu își dorea ca oamenii să afle că ea se află în spatele vocilor de acompaniament.

Invitată să vorbească despre parcursul său artistic și despre experiențele care au marcat-o, cântăreața a rememorat perioada în care a lucrat alături de Monica Anghel. Aceasta a mărturisit că a participat la înregistrările albumului, interpretând backing vocals pentru piesele realizate de compozitorul Țeicu.

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Surprinzător este că, la vremea respectivă, Narcisa Suciu prefera să nu fie recunoscută pentru această contribuție. Artista nu știe nici acum exact de ce îi era rușine să vorbească despre această activitate, deși era vorba despre o experiență muzicală valoroasă.

„Să nu se afle că eu sunt aia, că mi-e rușine, nu știu de ce mi-era rușine”, a povestit Narcisa Suciu.

Care este meseria de vis a Narcisei Suciu

Deși publicul o cunoaște în special pentru cariera sa solo și pentru melodiile pe care le-a lansat de-a lungul timpului, artista a mărturisit că are o pasiune aparte pentru muzica blues și jazz.

Mai mult, Narcisa Suciu a făcut o declarație care poate surprinde: dacă ar putea să aleagă meseria pe care și-ar dori-o cel mai mult, aceasta ar fi cea de backing vocals pentru un artist mare.

„Dacă mă întrebi care-i meseria de vis, backing vocals la un artist mare”, a mărturisit ea.

Narcisa Suciu, despre schimbările din ultimii 30 de ani și experiența de la Cerbul de Aur

În cadrul aceleiași discuții, artista a vorbit și despre felul în care s-au schimbat lucrurile în ultimii 30 de ani. Întrebată ce mai este la fel, aceasta a oferit un răspuns cu umor, amintind de o pereche de cizme pe care o avea și în urmă cu aproximativ 25 de ani.

Narcisa Suciu a rememorat și prelucrarea cântecului popular maramureșean „Mociriță”. Ideea a pornit în timpul unui drum lung cu mașina, când artista își distra colegii imitându-i și cântând. Unul dintre aceștia i-a sugerat că ar trebui să interpreteze melodia pe scenă. Inițial reticentă, Narcisa Suciu a realizat ulterior o variantă proprie, care să îi placă.

Artista a povestit că, în prima seară, s-a clasat pe locul al treilea, iar dimineața, când a aflat că intră în gală, a primit vestea că se afla pe primul loc. A rememorat și emoțiile legate de premiu, mărturisind că își făcea deja calcule în privința banilor pe care urma să îi primească.

Prin aceste amintiri, Narcisa Suciu a dezvăluit publicului momente mai puțin cunoscute din cariera sa, de la experiența de backing vocals pentru Monica Anghel până la întâmplările care au contribuit la parcursul său artistic.

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