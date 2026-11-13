Narcisa Suciu, nevoită să-și crească fratele adolescent când avea doar 17 ani. Drama care i-a marcat tinerețea

Narcisa Suciu a povestit despre un moment extrem de emoționant din viața sa personală, atunci când a fost nevoită să-l crească pe fratele său.

Narcisa Suciu a trecut printr-o dramă cumplită în adolescență. Artista și-a pierdut mama când avea doar 17 ani și a fost nevoită să preia responsabilitățile unui adult, într-o perioadă în care ar fi avut ea însăși nevoie de sprijin și îndrumare. Mai mult, cântăreața a trebuit să aibă grijă de fratele său mai mic, Andreas, care avea doar 13 ani la momentul respectiv.

Narcisa Suciu, nevoită să-și crească fratele adolescent când avea doar 17 ani

Artista a rememorat unul dintre cele mai dificile capitole ale vieții sale și a povestit cum pierderea mamei a schimbat radical tot ceea ce știa despre familie și responsabilități. Până atunci, nu fusese nevoită să se ocupe de treburile gospodărești, deoarece mama ei era cea care avea grijă de toate.

Narcisa Suciu a povestit că mama sa s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani, răpusă de cancer. Familia avea patru copii, iar artista era singura fată. După dispariția mamei, a trebuit să se maturizeze brusc și să aibă grijă de fratele ei adolescent.

Articolul continuă după reclamă

„La 17 ani am rămas singură, cu un copil de crescut (fratele ei). La 17 ani nu știam nici măcar cum se cumpără pâinea, darămite cum se crește un adolescent”, mărturisea artista într-o intervenție la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Narcisa Suciu, nevoită să devină mamă pentru fratele ei

Cântăreața a povestit că Andreas era cu patru ani mai mic decât ea și avea doar 13 ani când și-au pierdut mama. Deși era încă adolescentă, Narcisa a înțeles că trebuie să își asume un rol pe care nu îl pregătise nimeni pentru ea. Până atunci, mama lor se ocupase de toate, iar copiii nu aveau responsabilități în gospodărie.

„Cât a trăit mama nu am avut nicio obligație și atunci a trebuit să devin eu mama lui”, a povestit artista, explicând cât de dificil a fost să se trezească, la o vârstă atât de fragedă, în situația de a crește un adolescent.

Cu toate greutățile întâmpinate, Narcisa Suciu spune că este foarte mândră de frații săi și de oamenii care au devenit. Despre Andreas a vorbit cu multă afecțiune, descriindu-l drept un bărbat pe care se poate baza, un om de cuvânt și de onoare.

Și-a pierdut și tatăl la doar 24 de ani

Din păcate, problemele nu s-au oprit aici. La șapte ani după moartea mamei, când Narcisa avea 24 de ani, artista și-a pierdut și tatăl. Astfel, a rămas fără ambii părinți la o vârstă la care mulți tineri abia își construiesc propriul drum în viață.

De-a lungul timpului, artista a vorbit deschis despre aceste experiențe dureroase și despre felul în care au contribuit la formarea sa. Dincolo de succesul muzical, povestea Narcisei Suciu este și una despre responsabilitate, sacrificiu și legătura profundă dintre frați.