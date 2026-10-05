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Care sunt beneficiile telefoniei mobile în 2026 pentru Axinte de la "Vacanța Mare". A dezvăluit totul la Furnicuțele

În 2026, telefonul mobil nu mai este de mult doar un dispozitiv cu care vorbim. A devenit portofel, agendă, bancă, televizor, instrument de lucru și, pentru mulți dintre noi, obiectul fără de care o zi obișnuită pare aproape imposibil de dus la capăt.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 18:02 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 18:02
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Pentru Axinte, unul dintre personajele cunoscute ale grupului „Vacanța Mare”, telefonul este folosit mai degrabă pentru lucruri practice decât pentru pierdut vremea pe internet.

Care sunt beneficiile telefoniei mobile în 2026 pentru Axinte de la "Vacanța Mare"

Întrebat ce face cel mai des pe telefon, urmărește conținut sau rezolvă treburi administrative, răspunsul său vine cu aceeași doză de umor care îl caracterizează:

„Dacă n-am scame în telefon, fac chestii administrative.”

Iar lista lucrurilor care pot fi rezolvate de pe telefon pare să nu mai aibă sfârșit. Facturile pot fi plătite în câteva secunde, programările se fac online, mesajele importante ajung instant, iar informațiile de care ai nevoie sunt mereu la îndemână.

Axinte recunoaște că, dacă ar rămâne o zi întreagă fără telefon, primul lucru care i-ar lipsi ar fi... „nevasta”. O replică în stilul său, care transformă o întrebare despre tehnologie într-o glumă.

Telefonul a schimbat și felul în care transmitem veștile importante. Axinte spune că alegerea dintre un mesaj și un apel depinde de situație. Unele lucruri pot aștepta un SMS, altele nu.

„Normal că-l suni și îi spui că ți-a luat foc casa, că până se uită pe mesaj, îi arde toată casa.”

Dincolo de glumă, exemplul surprinde foarte bine unul dintre marile beneficii ale telefoniei mobile în 2026: comunicarea rapidă, indiferent de distanță, iar DIGI România oferă foarte clar acest lucru.

Pentru Axinte, telefonul este, în cele din urmă, un instrument care face viața mai simplă. De la plăți și treburi administrative până la comunicarea cu cei dragi, telefonia mobilă a devenit parte din rutina de zi cu zi.

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