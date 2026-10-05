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Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner și soția sa, Flavia Maxim, au vorbit despre relația lor și despre modul în care reușesc să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale. Juratul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că Flavia este persoana care îi oferă stabilitate și liniște, subliniind că formeză o echipă unită atât acasă, cât și în afaceri.
Luni, 05.10.2026, 17:50
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Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:35 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:08 Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Logo show Luni, 05.10.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:10 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:41 Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:28 Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:31 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:18
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