Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner și soția sa, Flavia Maxim, au vorbit despre relația lor și despre modul în care reușesc să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale. Juratul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că Flavia este persoana care îi oferă stabilitate și liniște, subliniind că formeză o echipă unită atât acasă, cât și în afaceri.

Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Luni, 05.10.2026, 17:35

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la...

Luni, 05.10.2026, 17:20

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Luni, 05.10.2026, 17:08

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire dureroasă: „Am ratat cele mai importante...

Vineri, 02.10.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Tania Popa și soțul ei: „Eram într-un club de...

Vineri, 02.10.2026, 18:37

Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Vineri, 02.10.2026, 18:13

Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus...

Vineri, 02.10.2026, 17:56

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram...

Vineri, 02.10.2026, 17:17

Furnicuțele 2026. X și 0 cu mingea pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Cum s-au descurcat cei doi

Joi, 01.10.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Gabi Torje, la „Lucrarea de control”! Ce întrebări i-a pregătit...

Joi, 01.10.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Gabi Torje pe Alin Alexuc, partenerul său de la Asia Express

Joi, 01.10.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Gabi Torje și Gabi Tamaș, prieteni din perioada Dinamo! Povestea...

Joi, 01.10.2026, 18:30