Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”
Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner și soția sa, Flavia Maxim, au vorbit despre relația lor și despre modul în care reușesc să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale. Juratul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că Flavia este persoana care îi oferă stabilitate și liniște, subliniind că formeză o echipă unită atât acasă, cât și în afaceri.
Luni, 05.10.2026, 17:50