Antena Căutare
Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”
Logo show

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Episodul 38 din data de 30 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Andreea Bănică a izbucnit în lacrimi după ce fostul său profesor, Mircea Constantinescu, i-a transmis un mesaj emoționant. Artista a mărturisit că nu s-au mai văzut de aproximativ 15 ani și i-a mulțumit pentru încrederea acordată talentului său. Alături de ea s-a aflat și prietena din liceu, Crina Popescu.
Vineri, 30.10.2026, 18:00
x
Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:07 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:40 Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:55 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț: Mă simt ca o țintă vie! Ca o legendă!

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț: Mă simt ca o țintă vie! Ca o legendă!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:31 Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție despre el!

Mireasa, sezonul 14. Maria și Claudia, fosta și actuala iubită a lui Valentin, discuție despre el!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:05 Mireasa, sezonul 14. Prietenia dintre Irina și Claudia, în pericol?

Mireasa, sezonul 14. Prietenia dintre Irina și Claudia, în pericol?

Logo show Vineri, 30.10.2026, 14:56
x