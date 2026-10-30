Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Episodul 38 din data de 30 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Andreea Bănică a izbucnit în lacrimi după ce fostul său profesor, Mircea Constantinescu, i-a transmis un mesaj emoționant. Artista a mărturisit că nu s-au mai văzut de aproximativ 15 ani și i-a mulțumit pentru încrederea acordată talentului său. Alături de ea s-a aflat și prietena din liceu, Crina Popescu.

Vineri, 30.10.2026, 18:00