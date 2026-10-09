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Furnicuțele 2026. Andrei Vereștiuc vorbește despre colaborarea cu Mircea Bravo și prietenia strânsă de aproape un deceniu

Episodul 24 din data de 9 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Andrei Vereștiuc a fost prezent în platou pentru a vorbi despre legătura strânsă care îl unește cu Mircea Bravo de aproape zece ani. Actorul și creatorul de conținut a povestit cum a început prietenia lor, cum s-a dezvoltat parteneriatul profesional de-a lungul timpului și cum reușesc să păstreze un echilibru perfect între munca pe platoul de filmare și relația din viața personală.
Vineri, 09.10.2026, 18:00
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Logo show Vineri, 09.10.2026, 14:56
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