Furnicuțele 2026. Cătălin Măruță, întrebare fără ocolișuri pentru Mircea Bravo: „Cum te-au schimbat banii?”

Episodul 24 din data de 9 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mircea Bravo a acceptat provocarea de a fi supus testului de la rubrica „Lucrarea de control”. Cătălin Măruță nu l-a menajat pe îndrăgitul actor și creator de conținut, adresându-i o întrebare extrem de directă: „Cum te-au schimbat banii?”. Mircea Bravo a vorbit deschis despre impactul succesului financiar asupra vieții sale, despre principiile pe care le păstrează și despre felul în care își gestionează notorietatea.

Vineri, 09.10.2026, 18:58