Furnicuțele 2026. Ce se întâmplă în culisele serialului „Inimă sub acoperire”. Cristina Ciobănașu: „Este la propriu sub acoperire”

Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a oferit detalii despre „Inimă sub acoperire”, noul serial de la Antena 1 în care este protagonistă. Actrița spune că rolul este solicitant, personajul fiind extrem de energic, iar pregătirea pentru filmări presupune multă muncă și memorarea unor texte consistente.

Furnicuțele 2026. Cine se lipește cel mai bine de perete? Cristina sau Ana Baniciu?

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