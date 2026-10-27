Furnicuțele 2026. Ce se întâmplă în culisele serialului „Inimă sub acoperire”. Cristina Ciobănașu: „Este la propriu sub acoperire”
Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a oferit detalii despre „Inimă sub acoperire”, noul serial de la Antena 1 în care este protagonistă. Actrița spune că rolul este solicitant, personajul fiind extrem de energic, iar pregătirea pentru filmări presupune multă muncă și memorarea unor texte consistente.
Marti, 27.10.2026, 17:15