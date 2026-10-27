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Furnicuțele 2026. Ce se întâmplă în culisele serialului „Inimă sub acoperire”. Cristina Ciobănașu: „Este la propriu sub acoperire”

Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a oferit detalii despre „Inimă sub acoperire”, noul serial de la Antena 1 în care este protagonistă. Actrița spune că rolul este solicitant, personajul fiind extrem de energic, iar pregătirea pentru filmări presupune multă muncă și memorarea unor texte consistente.
Marti, 27.10.2026, 17:15
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Furnicuțele 2026. Cine se lipește cel mai bine de perete? Cristina sau Ana Baniciu?

Furnicuțele 2026. Cine se lipește cel mai bine de perete? Cristina sau Ana Baniciu?

Logo show Marti, 27.10.2026, 17:41 Mireasa, sezonul 14. Cum evoluează cunoașterea dintre Radu și Alexandra

Mireasa, sezonul 14. Cum evoluează cunoașterea dintre Radu și Alexandra

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary nu mai vrea să audă de Ștefania: „Nu se acceptă asemenea comportamente!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary nu mai vrea să audă de Ștefania: „Nu se acceptă asemenea comportamente!”

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Cine este Anastasia, noua concurentă venită din Ucraina

Mireasa, sezonul 14. Cine este Anastasia, noua concurentă venită din Ucraina

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Un joc de-al fetelor a stârnit disensiuni între Claudia și Alexandra

Mireasa, sezonul 14. Un joc de-al fetelor a stârnit disensiuni între Claudia și Alexandra

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Alberto, dubii în privința Paulei! Ce l-a făcut să creadă că nu i-a spus adevărul despre fostul iubit

Mireasa, sezonul 14. Alberto, dubii în privința Paulei! Ce l-a făcut să creadă că nu i-a spus adevărul despre fostul iubit

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Misterul locului de muncă al lui Beleuț! Concurenții, curioși să știe cu ce se ocupă

Mireasa, sezonul 14. Misterul locului de muncă al lui Beleuț! Concurenții, curioși să știe cu ce se ocupă

Logo show Marti, 27.10.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 14. Scandal în bucătărie între doamna Flori și Maria: „Sunt cea mai bună!”

Mireasa, sezonul 14. Scandal în bucătărie între doamna Flori și Maria: „Sunt cea mai bună!”

Logo show Marti, 27.10.2026, 14:14 Super Neatza. Cum să păstrezi scânteia în cuplu după 10 ani de relație

Super Neatza. Cum să păstrezi scânteia în cuplu după 10 ani de relație

Logo show Marti, 27.10.2026, 11:45 Super Neatza. Machiajul „second skin”: secretul unui ten natural, ca și cum n-ai purta fond de ten!

Super Neatza. Machiajul „second skin”: secretul unui ten natural, ca și cum n-ai purta fond de ten!

Logo show Marti, 27.10.2026, 10:58 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, provocare cu multă mișcare

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, provocare cu multă mișcare

Logo show Marti, 27.10.2026, 10:54 Super Neatza. De ce este atât de criticată Valerie Lungu? Dani Oțil întreabă pe ChatGPT

Super Neatza. De ce este atât de criticată Valerie Lungu? Dani Oțil întreabă pe ChatGPT

Logo show Marti, 27.10.2026, 10:44
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