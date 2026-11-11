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Furnicuțele 2026. Connect-R despre Johny Romano: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru!”

Episodul 45 din data de 11 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Connect-R, artistul care l-a lansat pe Johny Romano, are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru. Pentru asta s-a născut”. La rândul său, Johny Romano a povestit ce a simțit când a fost invitat pe scena UNTOLD, în show-ul lui Connect-R: „Am simțit că leșin”.
Miercuri, 11.11.2026, 17:16
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Furnicuțele 2026. Johny Romano, primul concert la doar șapte zile de la lansarea primei lui piese: ”Am stat într-o teroare!”

Furnicuțele 2026. Johny Romano, primul concert la doar șapte zile de la lansarea primei lui piese: ”Am stat într-o teroare!”

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 17:46 Mireasa, sezonul 14. Schimb de replici între Beleuț și Anastasia după dezvăluirile despre băiatul care i-ar fi trimis bani

Mireasa, sezonul 14. Schimb de replici între Beleuț și Anastasia după dezvăluirile despre băiatul care i-ar fi trimis bani

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 14. Prima experiență la volan a Mariei s-a încheiat cu un accident. Cum a decurs date-ul cu Adrian

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Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 14. Alberto propune formarea unui comitet pentru eliminarea lui Beleuț. Ce i-a revoltat

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Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se află într-o cunoaștere! Ce au clarificat cei doi

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio se află într-o cunoaștere! Ce au clarificat cei doi

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 14. Revoltă în casa fetelor după declarațiile doamnei Carmen. Ce le-a indignat

Mireasa, sezonul 14. Revoltă în casa fetelor după declarațiile doamnei Carmen. Ce le-a indignat

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 14:20 Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți

Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 11:56 Super Neatza. Cum îngrijești corect un câine din rasa Pomeranian? Sfaturi de la specialiști

Super Neatza. Cum îngrijești corect un câine din rasa Pomeranian? Sfaturi de la specialiști

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:54 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Joc de improvizație cu matinalii: ghicește cuvinte în doar 90 de secunde!

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Joc de improvizație cu matinalii: ghicește cuvinte în doar 90 de secunde!

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:47 Super Neatza. Grija față de noi: cum găsim echilibrul între ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne face bine?

Super Neatza. Grija față de noi: cum găsim echilibrul între ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne face bine?

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:37 Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu aceleași alimente

Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu aceleași alimente

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 10:29
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