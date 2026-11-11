Furnicuțele 2026. Connect-R despre Johny Romano: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru!”

Episodul 45 din data de 11 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Connect-R, artistul care l-a lansat pe Johny Romano, are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru. Pentru asta s-a născut”. La rândul său, Johny Romano a povestit ce a simțit când a fost invitat pe scena UNTOLD, în show-ul lui Connect-R: „Am simțit că leșin”.

Miercuri, 11.11.2026, 17:16