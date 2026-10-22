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Furnicuțele 2026. Connect-R, recunoscător lui Alex Velea pentru sprijinul oferit în carieră: „Îl consideram competitor”

Episodul 33 din data de 22 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Connect-R vorbește despre rolul important pe care Alex Velea l-a avut în cariera sa și despre felul în care l-a ajutat să ajungă la un public mai larg, deși la început îl considera un competitor. Artistul își amintește și de tatăl său și de fascinația pe care o avea, încă din copilărie, pentru latura sa artistică.
Joi, 22.10.2026, 18:30
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Alma îi reproșează mamei sale că se gândește doar la ea! Silvia îi cere iertare și promite să se schimbe

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Alma îi reproșează mamei sale că se gândește doar la ea! Silvia îi cere iertare și promite să se schimbe

Logo show Joi, 22.10.2026, 23:52 (APLAY) Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Andrei o cere în căsătorie pe Teodora în drum spre spital! Cei doi își unesc destinele

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Logo show Joi, 22.10.2026, 23:20 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Vali îl împușcă pe Albert după ce descoperă legătura acestuia cu transportul de substanțe toxice

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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:50 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:42 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:07 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre cum l-a schimbat fiica sa, Maya! Ce a mărturisit la „Lucrarea de control”

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre cum l-a schimbat fiica sa, Maya! Ce a mărturisit la „Lucrarea de control”

Logo show Joi, 22.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Johny Romano, despre întâlnirea cu Connect-R care i-a schimbat viața: „Ne-am înțeles din prima!”

Furnicuțele 2026. Johny Romano, despre întâlnirea cu Connect-R care i-a schimbat viața: „Ne-am înțeles din prima!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, duel de cultură generală! Cine greșește primește un balon cu apă în cap

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, duel de cultură generală! Cine greșește primește un balon cu apă în cap

Logo show Joi, 22.10.2026, 18:09 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:50
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