Furnicuțele 2026. Connect-R, recunoscător lui Alex Velea pentru sprijinul oferit în carieră: „Îl consideram competitor”

Episodul 33 din data de 22 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Connect-R vorbește despre rolul important pe care Alex Velea l-a avut în cariera sa și despre felul în care l-a ajutat să ajungă la un public mai larg, deși la început îl considera un competitor. Artistul își amintește și de tatăl său și de fascinația pe care o avea, încă din copilărie, pentru latura sa artistică.

Joi, 22.10.2026, 18:30