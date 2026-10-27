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Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, în lacrimi după declarația Ruxandrei Ion: „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna!”

Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a povestit cum a ajuns să locuiască alături de Ruxandra Ion, în perioada în care mama sa muncea în Italia. Cele două sunt împreună de 19 ani, iar mărturisirile producătoarei au emoționat-o profund pe actriță. „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna”, i-a spus Ruxandra Ion.
Marti, 27.10.2026, 18:12
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Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu și Oase, provocare amuzantă la „BolboroHIT”. Cine ghicește melodiile?

Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu și Oase, provocare amuzantă la „BolboroHIT”. Cine ghicește melodiile?

Logo show Marti, 27.10.2026, 18:23 Furnicuțele 2026. Ana Baniciu, Larisa Bucur și Crina Mardare, dezvăluiri despre Cristina Ciobănașu: „Extraordinar de muncitoare”

Furnicuțele 2026. Ana Baniciu, Larisa Bucur și Crina Mardare, dezvăluiri despre Cristina Ciobănașu: „Extraordinar de muncitoare”

Logo show Marti, 27.10.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, amintiri dureroase: „Acea perioadă a fost foarte dificilă”

Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, amintiri dureroase: „Acea perioadă a fost foarte dificilă”

Logo show Marti, 27.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cine se lipește cel mai bine de perete? Cristina sau Ana Baniciu?

Furnicuțele 2026. Cine se lipește cel mai bine de perete? Cristina sau Ana Baniciu?

Logo show Marti, 27.10.2026, 17:41 Furnicuțele 2026. Ce se întâmplă în culisele serialului „Inimă sub acoperire”. Cristina Ciobănașu: „Este la propriu sub acoperire”

Furnicuțele 2026. Ce se întâmplă în culisele serialului „Inimă sub acoperire”. Cristina Ciobănașu: „Este la propriu sub acoperire”

Logo show Marti, 27.10.2026, 17:15 Mireasa, sezonul 14. Cum evoluează cunoașterea dintre Radu și Alexandra

Mireasa, sezonul 14. Cum evoluează cunoașterea dintre Radu și Alexandra

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary nu mai vrea să audă de Ștefania: „Nu se acceptă asemenea comportamente!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary nu mai vrea să audă de Ștefania: „Nu se acceptă asemenea comportamente!”

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Cine este Anastasia, noua concurentă venită din Ucraina

Mireasa, sezonul 14. Cine este Anastasia, noua concurentă venită din Ucraina

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Un joc de-al fetelor a stârnit disensiuni între Claudia și Alexandra

Mireasa, sezonul 14. Un joc de-al fetelor a stârnit disensiuni între Claudia și Alexandra

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Alberto, dubii în privința Paulei! Ce l-a făcut să creadă că nu i-a spus adevărul despre fostul iubit

Mireasa, sezonul 14. Alberto, dubii în privința Paulei! Ce l-a făcut să creadă că nu i-a spus adevărul despre fostul iubit

Logo show Marti, 27.10.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Misterul locului de muncă al lui Beleuț! Concurenții, curioși să știe cu ce se ocupă

Mireasa, sezonul 14. Misterul locului de muncă al lui Beleuț! Concurenții, curioși să știe cu ce se ocupă

Logo show Marti, 27.10.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 14. Scandal în bucătărie între doamna Flori și Maria: „Sunt cea mai bună!”

Mireasa, sezonul 14. Scandal în bucătărie între doamna Flori și Maria: „Sunt cea mai bună!”

Logo show Marti, 27.10.2026, 14:14
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