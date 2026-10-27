Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, în lacrimi după declarația Ruxandrei Ion: „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna!”

Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a povestit cum a ajuns să locuiască alături de Ruxandra Ion, în perioada în care mama sa muncea în Italia. Cele două sunt împreună de 19 ani, iar mărturisirile producătoarei au emoționat-o profund pe actriță. „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna”, i-a spus Ruxandra Ion.

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