Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, în lacrimi după declarația Ruxandrei Ion: „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna!”
Episodul 35 din data de 27 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristina Ciobănașu a povestit cum a ajuns să locuiască alături de Ruxandra Ion, în perioada în care mama sa muncea în Italia. Cele două sunt împreună de 19 ani, iar mărturisirile producătoarei au emoționat-o profund pe actriță. „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna”, i-a spus Ruxandra Ion.
Marti, 27.10.2026, 18:12