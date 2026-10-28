Antena Căutare
Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. De la fotbal în curtea liceului la jocurile din cimitir! Cum se jucau Dan Pavel și Adrian Mutu
Logo show

Furnicuțele 2026. De la fotbal în curtea liceului la jocurile din cimitir! Cum se jucau Dan Pavel și Adrian Mutu

Episodul 36 din data de 28 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Dan Pavel și Adrian Mutu au povestit cum își petreceau copilăria și cum au descoperit fotbalul. În timp ce Dan Pavel juca în fața sau în spatele blocului, Mutu își petrecea timpul pe terenul unui liceu. Fostul fotbalist a rememorat și jocurile copilăriei, dar și disciplina impusă de tatăl său.
Miercuri, 28.10.2026, 18:05
x
Furnicuțele 2026. Dan Pavel, mărturisire despre prima transmisiune în direct: „Nu puteam să respir!”

Furnicuțele 2026. Dan Pavel, mărturisire despre prima transmisiune în direct: „Nu puteam să respir!”

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. „Nas pentru artă”! Dan Pavel și Lucsandra au desenat contra cronometru

Furnicuțele 2026. „Nas pentru artă”! Dan Pavel și Lucsandra au desenat contra cronometru

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Dan Pavel, dezvăluiri despre prima întâlnire cu soția lui: A intrat peste mine în timp ce mă schimbam!

Furnicuțele 2026. Dan Pavel, dezvăluiri despre prima întâlnire cu soția lui: A intrat peste mine în timp ce mă schimbam!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Provocarea „Dă-i la Oase!”, cu Dan Pavel și Oase! Cine se descurcă mai bine în jocul inspirat din X și 0?

Furnicuțele 2026. Provocarea „Dă-i la Oase!”, cu Dan Pavel și Oase! Cine se descurcă mai bine în jocul inspirat din X și 0?

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Ce au dezvăluit Olivia Păunescu și Radu Vintilă despre colaborarea cu Dan Pavel

Furnicuțele 2026. Ce au dezvăluit Olivia Păunescu și Radu Vintilă despre colaborarea cu Dan Pavel

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Cât de tare au lovit Adrian Mutu și Dan Pavel aparatul de box?

Furnicuțele 2026. Cât de tare au lovit Adrian Mutu și Dan Pavel aparatul de box?

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 17:44 Furnicuțele 2026. Adrian Mutu, dezvăluiri despre discuțiile cu Răzvan Raț pe teren: L-am făcut mai bun!

Furnicuțele 2026. Adrian Mutu, dezvăluiri despre discuțiile cu Răzvan Raț pe teren: L-am făcut mai bun!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 17:30 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudia, discuții despre voturi și strategii: „Vorbeam și noi ca fetele!”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudia, discuții despre voturi și strategii: „Vorbeam și noi ca fetele!”

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Beleuț, Veronica și Petru, în cursa de eliminare! Cine i-a trimis la votul publicului

Mireasa, sezonul 14. Beleuț, Veronica și Petru, în cursa de eliminare! Cine i-a trimis la votul publicului

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Alberto se teme că Paula este nefericită alături de el

Mireasa, sezonul 14. Alberto se teme că Paula este nefericită alături de el

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 14. Claudio, noul concurent! A plecat în Spania la 9 ani și și-a construit viața acolo

Mireasa, sezonul 14. Claudio, noul concurent! A plecat în Spania la 9 ani și și-a construit viața acolo

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Anastasia, în centrul atenției băieților! Ce au discutat cu noua concurentă

Mireasa, sezonul 14. Anastasia, în centrul atenției băieților! Ce au discutat cu noua concurentă

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 15:00
x