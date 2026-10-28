Furnicuțele 2026. De la fotbal în curtea liceului la jocurile din cimitir! Cum se jucau Dan Pavel și Adrian Mutu
Episodul 36 din data de 28 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Dan Pavel și Adrian Mutu au povestit cum își petreceau copilăria și cum au descoperit fotbalul. În timp ce Dan Pavel juca în fața sau în spatele blocului, Mutu își petrecea timpul pe terenul unui liceu. Fostul fotbalist a rememorat și jocurile copilăriei, dar și disciplina impusă de tatăl său.
Miercuri, 28.10.2026, 18:05