Furnicuțele 2026. De la fotbal în curtea liceului la jocurile din cimitir! Cum se jucau Dan Pavel și Adrian Mutu

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Furnicuțele 2026. Dan Pavel, mărturisire despre prima transmisiune în direct: „Nu puteam să respir!”

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Cum arată azi Montoya de la Insula Iubirii Spania, cel care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu. Transformarea fostului concurent

18:45

Furnicuțele 2026. „Nas pentru artă”! Dan Pavel și Lucsandra au desenat contra cronometru

18:35

Furnicuțele 2026. Dan Pavel, dezvăluiri despre prima întâlnire cu soția lui: A intrat peste mine în timp ce mă schimbam!

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Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au stârnit revoltă

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Furnicuțele 2026. Provocarea „Dă-i la Oase!”, cu Dan Pavel și Oase! Cine se descurcă mai bine în jocul inspirat din X și 0?