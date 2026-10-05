Furnicuțele 2026. De unde provine numele lui Chef Alexandru Sautner și ce legătură are cu fosta soție

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ema, fiica lui Chef Alexandru Sautner și a Flaviei Maxim, a fost prezentă în emisiune și a vorbit deschis despre părinții ei. Tânăra a împărtășit detalii din viața lor de familie, povestind cum este tatăl ei în spatele camerelor de filmat, ce reguli există acasă și cum arată o zi obișnuită alături de el și de mama ei, Flavia.

Luni, 05.10.2026, 18:20