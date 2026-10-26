Furnicuțele 2026. Emi Popescu, totul despre începutul relației cu Mădălina: ”Primul date a fost la ea în garsonieră. Nu am mai plecat!”

Episodul 34 din data de 26 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emi Popescu a povestit cum a cunoscut-o pe Mădălina, soția lui, chiar în perioada pandemiei. Cei doi au început să vorbească pe rețelele sociale, iar ea a făcut primul pas. Cum întâlnirile în oraș nu erau o opțiune, primul lor date a avut loc în garsoniera ei, unde au rămas izolați.

Luni, 26.10.2026, 17:30