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Furnicuțele 2026. Emma de la ZU, surpriză în platou pentru Sore! Ce a impresionat-o la artistă: „Umană și naturală”

Episodul 32 din data de 21 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma de la ZU a venit în platou pentru a o surprinde pe Sore și povestește cum s-au cunoscut la „Te cunosc de undeva”. Cele două au început să vorbească despre lucruri profunde încă din prima zi în care s-au întâlnit, iar Emma spune că a remarcat de la început cât de „umană și naturală” este Sore.
Miercuri, 21.10.2026, 18:41
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