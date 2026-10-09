Furnicuțele 2026. George Tănase, Mircea Bravo și Ionuț Rusu, joc amuzant cu pălării! Cine a reușit să le prindă pe cap

Episodul 24 din data de 9 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. George Tănase, Mircea Bravo și Ionuț Rusu au fost protagoniștii unui joc extrem de amuzant și plin de adrenalină. Regulile au fost simple, dar dificil de pus în practică: unul dintre ei a trebuit să arunce pălăriile de la distanță, în timp ce ceilalți s-au chinuit să le prindă direct pe cap, fără să se ajute de mâini.

Vineri, 09.10.2026, 18:30