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Furnicuțele 2026. Ionuț Atodiresei vorbește despre Benny Adegbuyi. Cum a fost să-l arbitreze în ring

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Fostul campion Ionuț „Pitbull” Atodiresei a vorbit deschis despre relația și interacțiunile sale din lumea sporturilor de contact, rememorând momentele speciale în care s-a intersectat cu Benny Adegbuyi. Printre detaliile mai puțin cunoscute din cariera lor, Ionuț Atodiresei a povestit cum a trecut de la statutul de luptător la cel de oficial în ring, având ocazia să îl arbitreze pe Benny Adegbuyi.
Miercuri, 07.10.2026, 18:45
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