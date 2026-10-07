Furnicuțele 2026. Joc amuzant cu Benny Adegbuyi și sora lui, Patricia! Au avut căștile la volum maxim

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Benny Adegbuyi și sora lui, Patricia, au fost supuși unei provocări amuzante care le-a testat atenția și sincronizarea: jocul căștilor cu cartonașe. Regulile au fost simple, dar pline de umor: unul dintre ei a purtat căști cu muzica dată la volum maxim, în timp ce celălalt a citit o propoziție de pe cartonaș, încercând să o facă înțeleasă doar prin mișcarea buzelor.

Miercuri, 07.10.2026, 18:35