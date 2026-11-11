Furnicuțele 2026. Johny Romano, primul concert la doar șapte zile de la lansarea primei lui piese: ”Am stat într-o teroare!”

Episodul 45 din data de 11 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Chină, managerul lui Johny Romano, a povestit despre primul concert al artistului, susținut la doar șapte zile după lansarea primei piese. La acel moment, Johny avea o singură melodie proprie, iar restul repertoriului era improvizat din piesele altor artiști. „Am stat într-o teroare, nici n-am putut să dorm”, a mărturisit cântărețul.

Miercuri, 11.11.2026, 17:46