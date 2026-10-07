Furnicuțele 2026. Lucrarea de control cu Benny Adegbuyi. Ce a mărturisit despre momentele grele din carieră

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Aflat la rubrica „Lucrarea de control”, Benny Adegbuyi a fost provocat de Cătălin Măruță cu o întrebare incomodă și directă: „Cum se simte o înfrângere?”. Cu maturitatea și stăpânirea de sine care îl caracterizează, Benny a vorbit deschis despre momentele dificile din cariera sa de luptător, despre impactul psihologic al unui eșec în ring și despre disciplina necesară pentru a te ridica și a merge mai departe.

Miercuri, 07.10.2026, 19:00