Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, dezvăluire neașteptată despre Asia Express: „A fost terapie personală”

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De ce Maurice Munteanu și-a cerut scuze de la Connie Preda, după atâția ani de prietenie. Ce s-a întâmplat între cei doi

19:30

Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele! Un perete a căzut peste el. Cum a reacționat

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Furnicuțele 2026. Ce nu a apucat Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

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Maurice Munteanu, mărturisiri emoționante despre cele mai dureroase despărțiri din viața lui: „De tata și de…”

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Maurice Munteanu a dat 13.000 de euro pe o piesă vestimentară, apoi a făcut-o cadou! Despre ce obiect de lux este vorba

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Ce a descoperit Connie Preda despre Maurice Munteanu la Asia Express. L-a văzut într-o ipostază neașteptată: „Mai autoritar..."