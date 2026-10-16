Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, dezvăluire neașteptată despre Asia Express: „A fost terapie personală”
Episodul 29 din data de 16 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maurice Munteanu a dezvăluit de ce a acceptat provocarea Asia Express, după ce primise și alte propuneri. Vedeta și-a dorit să-și înfrunte temerile personale, inclusiv fobia de zbor, apărută în urmă cu aproximativ opt ani. „Asia Express a fost pentru mine ca un fel de terapie personală”, a mărturisit acesta.
Vineri, 16.10.2026, 17:15