Furnicuțele 2026. Maurice Munteanu, provocare dificilă la jocul „Greu de concentrat”. A reușit să descopere cine cânta cu adevărat?
Episodul 29 din data de 16 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maurice Munteanu a fost provocat să-și testeze atenția în jocul „Greu de concentrat”. Un grup de fete a interpretat aceeași melodie, însă doar una dintre ele cânta cu adevărat, în timp ce restul făceau playback. Misiunea lui Maurice a fost să identifice vocea autentică și să descopere cine interpreta live.
Vineri, 16.10.2026, 18:35