Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”
Episodul 37 din data de 29 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mirela Retegan a povestit cum a început proiectul Gașca Zurli, în urmă cu 20 de ani. La început, locuia într-o casă cu două camere, unde încăpeau depozitul de costume, sala de repetiții, biroul și dormitorul. Fiica sa, Maya, își amintește că se întorcea acasă la mama și la Zurli.
Joi, 29.10.2026, 18:36