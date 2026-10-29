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Furnicuțele 2026. Maya, amintiri emoționante din perioada începuturilor proiectului Gașca Zurli: „Mă întorceam acasă la mama și la Zurli”

Episodul 37 din data de 29 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mirela Retegan a povestit cum a început proiectul Gașca Zurli, în urmă cu 20 de ani. La început, locuia într-o casă cu două camere, unde încăpeau depozitul de costume, sala de repetiții, biroul și dormitorul. Fiica sa, Maya, își amintește că se întorcea acasă la mama și la Zurli.
Joi, 29.10.2026, 18:36
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Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Furnicuțele 2026. Ce regretă Mirela Retegan în relația cu fiica sa, Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan, mărturisiri despre căsnicie: „Am tras lozul necâștigător”

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Furnicuțele 2026. Mirela Retegan și Maya, provocate la jocul „Pârtieee!”. Ce au trebuit să facă cu halba de bere?

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Furnicuțele 2026. Frica de avion le-a schimbat planurile! Cât au făcut cu trenul Mirela Retegan și Narcisa Suciu până la Viena

Logo show Joi, 29.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Furnicuțele 2026. „Ciulește ochii!”, proba care le-a pus în dificultate pe Mirela și Maya

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Furnicuțele 2026. Ce a descoperit Mirela Retegan despre Maya în Asia Express

Logo show Joi, 29.10.2026, 17:24 Mireasa, sezonul 14. Irina i-a povestit lui Ronaldo despre experiențele nefaste din trecutul ei!

Mireasa, sezonul 14. Irina i-a povestit lui Ronaldo despre experiențele nefaste din trecutul ei!

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Doamna Elena, mama Claudiei: Am sunat să te liniștesc! Cine a dat mesajul să vină cu dovezi!

Mireasa, sezonul 14. Doamna Elena, mama Claudiei: Am sunat să te liniștesc! Cine a dat mesajul să vină cu dovezi!

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:45 Mireasa, sezonul 14. Valentin, deranjat de discuția Claudiei cu Anne-Mary despre Alberto și top

Mireasa, sezonul 14. Valentin, deranjat de discuția Claudiei cu Anne-Mary despre Alberto și top

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:38 Mireasa, sezonul 14. Cum a decurs date-ul dintre Paula și Alberto, în afara casei

Mireasa, sezonul 14. Cum a decurs date-ul dintre Paula și Alberto, în afara casei

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 14. Radu și Alexandra s-au sărutat pentru prima dată! Cei doi formează un cuplu!

Mireasa, sezonul 14. Radu și Alexandra s-au sărutat pentru prima dată! Cei doi formează un cuplu!

Logo show Joi, 29.10.2026, 15:06 Mireasa, sezonul 14. Problemele din casa fetelor, analizate de doamnele Elena și Carmen

Mireasa, sezonul 14. Problemele din casa fetelor, analizate de doamnele Elena și Carmen

Logo show Joi, 29.10.2026, 14:51
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