Furnicuțele 2026. Mioara Popa, mama lui Mircea Bravo, mărturisiri emoționante despre fiul ei: „Sunt extrem de mândră de el!”

Episodul 24 din data de 9 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Un interviu plin de căldură, emoție și mândrie maternă! Mioara Popa, mama îndrăgitului creator de conținut și actor Mircea Bravo, a vorbit deschis despre fiul ei și despre parcursul său impresionant. Aceasta a împărtășit detalii de suflet despre copilăria lui Mircea, despre valorile pe care i le-a insuflat și despre momentul în care a realizat că fiul ei își va urma pasiunea pentru divertisment și film.

Vineri, 09.10.2026, 18:10