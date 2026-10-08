Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, la jocul cu inele pe sticle. Ce premiu a reușit să câștige

Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Invitații au fost provocați la un joc clasic de îndemânare și perspicacitate: aruncarea inelelor la sticlă. Regulile probei au fost simple: participanții au trebuit să arunce inelele de la distanță și să le potrivească pe gâtul sticlelor, iar cu cât au fixat mai multe inele, cu atât premiul pus în joc a fost mai mare.

Joi, 08.10.2026, 18:30