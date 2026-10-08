Furnicuțele 2026. Mioara Velicu mărturisește ce rol important a jucat Maria Ciobanu în viața ei: „Ne lua cu ea la nunți!”

Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mioara Velicu a povestit deschis despre rolul esențial pe care marea artistă Maria Ciobanu l-a avut în viața și cariera sa, la început de drum. Artista a dezvăluit că, în perioada în care avea un salariu foarte mic, Maria Ciobanu o lua adesea cu ea la nunți și evenimente private. Datorită acestor oportunități, Mioara Velicu a reușit nu doar să își suplimenteze veniturile, ci și să pună bani deoparte.

Joi, 08.10.2026, 18:19