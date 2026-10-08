Furnicuțele 2026. Mioara Velicu și Mirabela Dauer încearcă să ghicească propoziții citind pe buze, cu muzica la maxim în căști

Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mioara Velicu și Mirabela Dauer au fost supuse unei provocări care le-a testat atenția și sincronizarea: jocul căștilor cu cartonașe. Regulile au fost simple, dar pline de umor: una dintre ele a purtat căști cu muzica dată la volum maxim, în timp ce cealaltă a citit o propoziție de pe cartonaș, încercând să o facă înțeleasă doar prin mișcarea buzelor.

Joi, 08.10.2026, 17:34