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Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, surprinsă în platou de Mirabela Dauer! Revedere emoționantă între două mari doamne ale muzicii

Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Îndrăgita interpretă de muzică populară Mioara Velicu a avut parte de o surpriză de proporții când Mirabela Dauer a apărut neașteptat pentru a-i fi alături. Cele două doamne emblematice ale scenei românești au vorbit cu mult drag despre prietenia sinceră care le leagă de zeci de ani.
Joi, 08.10.2026, 17:16
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Furnicuțele 2026. Cum a descoperit Mioara Velicu că vrea să devină interpretă de muzică populară

Furnicuțele 2026. Cum a descoperit Mioara Velicu că vrea să devină interpretă de muzică populară

Logo show Joi, 08.10.2026, 17:43 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu și Mirabela Dauer încearcă să ghicească propoziții citind pe buze, cu muzica la maxim în căști

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu și Mirabela Dauer încearcă să ghicească propoziții citind pe buze, cu muzica la maxim în căști

Logo show Joi, 08.10.2026, 17:34 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, primul sărut! Cei doi au devenit un cuplu

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, primul sărut! Cei doi au devenit un cuplu

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, noua concurentă: „Este un băiat care mi-a atras atenția!”

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, noua concurentă: „Este un băiat care mi-a atras atenția!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 14. Au expirat cele 14 zile ale lui Ande! Ce decizie a luat Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Au expirat cele 14 zile ale lui Ande! Ce decizie a luat Beleuț

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 14. Simina și Patrick, față în față: „Eu nu te forțez”

Mireasa, sezonul 14. Simina și Patrick, față în față: „Eu nu te forțez”

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary s-a supărat pe Maria! De la ce a pornit conflictul

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary s-a supărat pe Maria! De la ce a pornit conflictul

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Decizia care schimbă totul! Către ce băiat și-a întreptat Maria atenția

Mireasa, sezonul 14. Decizia care schimbă totul! Către ce băiat și-a întreptat Maria atenția

Logo show Joi, 08.10.2026, 14:58 Mireasa, sezonul 14. Alberto, adevărul despre când s-a despărțit de fosta iubită

Mireasa, sezonul 14. Alberto, adevărul despre când s-a despărțit de fosta iubită

Logo show Joi, 08.10.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori, atac la adresa Claudiei: „Nu are coloană vertebrală”

Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori, atac la adresa Claudiei: „Nu are coloană vertebrală”

Logo show Joi, 08.10.2026, 14:26 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Alessia Stoica

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Alessia Stoica

Logo show Joi, 08.10.2026, 11:58 Super Neatza. Ce este cu adevărat urgent? Cum ne stabilim prioritățile într-o zi

Super Neatza. Ce este cu adevărat urgent? Cum ne stabilim prioritățile într-o zi

Logo show Joi, 08.10.2026, 11:33
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