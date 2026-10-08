Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, surprinsă în platou de Mirabela Dauer! Revedere emoționantă între două mari doamne ale muzicii

Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Îndrăgita interpretă de muzică populară Mioara Velicu a avut parte de o surpriză de proporții când Mirabela Dauer a apărut neașteptat pentru a-i fi alături. Cele două doamne emblematice ale scenei românești au vorbit cu mult drag despre prietenia sinceră care le leagă de zeci de ani.

Joi, 08.10.2026, 17:16