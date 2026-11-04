Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Episodul 41 din data de 4 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu au participat la provocarea „Darts uman”. Oase a fost lipit de un perete, având ținte amplasate pe corp. Cele mari valorau un punct, cele mijlocii trei, iar ținta de pe cap cinci puncte. Fiecare concurent a avut zece încercări. Cine a obținut punctajul cel mai mare?

Miercuri, 04.11.2026, 18:46