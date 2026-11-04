Antena Căutare
Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte
Logo show

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Episodul 41 din data de 4 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu au participat la provocarea „Darts uman”. Oase a fost lipit de un perete, având ținte amplasate pe corp. Cele mari valorau un punct, cele mijlocii trei, iar ținta de pe cap cinci puncte. Fiecare concurent a avut zece încercări. Cine a obținut punctajul cel mai mare?
Miercuri, 04.11.2026, 18:46
x
Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:48 Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Cum plătești în 12 rate fixe cu dobândă zero.

Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Cum plătești în 12 rate fixe cu dobândă zero.

Miercuri, 04.11.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, în lacrimi: „Aveam 3 ani când am pierdut-o pe mama”

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, în lacrimi: „Aveam 3 ani când am pierdut-o pe mama”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, despre șocul trăit la prima vizită în Capitală: ”Metroul m-a bulversat total!”

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, despre șocul trăit la prima vizită în Capitală: ”Metroul m-a bulversat total!”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Ce discută fiica Monicăi Davidescu cu mama, fără tata de față: „Avem secrete!”

Furnicuțele 2026. Ce discută fiica Monicăi Davidescu cu mama, fără tata de față: „Avem secrete!”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Aurelian Temișan, mărturisiri despre începutul poveștii lor de iubire

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Aurelian Temișan, mărturisiri despre începutul poveștii lor de iubire

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:17 Furnicuțele 2026. Joc surpriză pentru Monica Davidescu și Ovidiu Cuncea! Cine a modelat cel mai bine cu plastilină

Furnicuțele 2026. Joc surpriză pentru Monica Davidescu și Ovidiu Cuncea! Cine a modelat cel mai bine cu plastilină

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 17:30 Mireasa, sezonul 14. Câștigătorul task-ul cabinei telefonice! Cine au fost cei doi finaliști

Mireasa, sezonul 14. Câștigătorul task-ul cabinei telefonice! Cine au fost cei doi finaliști

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 14. Simona Gherghe, extrem de supărată din cauza atitudinii lui Alberto! Ce a atenționat-o pe Paula

Mireasa, sezonul 14. Simona Gherghe, extrem de supărată din cauza atitudinii lui Alberto! Ce a atenționat-o pe Paula

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Alberto, reacție nervoasă la proba cu ceapă din cabina telefonică

Mireasa, sezonul 14. Alberto, reacție nervoasă la proba cu ceapă din cabina telefonică

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 15:44
x