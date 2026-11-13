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Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, mărturisiri dureroase despre copilărie și pierderea mamei

Episodul 47 din data de 13 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Narcisa Suciu a vorbit despre momentele dificile din copilărie și adolescență, care au obligat-o să se maturizeze mult prea devreme. Artista și-a pierdut mama la doar 17 ani și, de la viața de „prințesă”, s-a trezit în situația de a avea grijă de gospodărie. Totodată, a dezvăluit că și-a rupt mâna dreaptă de șase ori.
Vineri, 13.11.2026, 18:30
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Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, despre mutarea în Finlanda și regretul care o apasă

Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, despre mutarea în Finlanda și regretul care o apasă

Logo show Vineri, 13.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. De ce nu a funcționat relația Narcisei Suciu cu tatăl Dariei

Furnicuțele 2026. De ce nu a funcționat relația Narcisei Suciu cu tatăl Dariei

Logo show Vineri, 13.11.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Pârtieee! O halbă de bere și o provocare dificilă pentru Narcisa Suciu

Furnicuțele 2026. Pârtieee! O halbă de bere și o provocare dificilă pentru Narcisa Suciu

Logo show Vineri, 13.11.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Cum ar arăta Narcisa Suciu cu părul roșcat și întins? Reacția artistei: „Nu. Este ceva rău!”

Furnicuțele 2026. Cum ar arăta Narcisa Suciu cu părul roșcat și întins? Reacția artistei: „Nu. Este ceva rău!”

Logo show Vineri, 13.11.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, despre stilul muzical care nu i s-a potrivit: „Nu m-a ajutat vocea”

Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, despre stilul muzical care nu i s-a potrivit: „Nu m-a ajutat vocea”

Logo show Vineri, 13.11.2026, 17:59 Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, provocare neașteptată! Ce ascunde acvariul?

Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, provocare neașteptată! Ce ascunde acvariul?

Logo show Vineri, 13.11.2026, 17:51 Furnicuțele 2026. Cum își câștiga banii Narcisa Suciu în primii ani de facultate: „Îmi era rușine!”

Furnicuțele 2026. Cum își câștiga banii Narcisa Suciu în primii ani de facultate: „Îmi era rușine!”

Logo show Vineri, 13.11.2026, 17:22 Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul preferințelor publicului! Cine a câștigat titlul de mirele și mireasa săptămânii

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, nominalizați de concurenți pentru cursa de eliminare!

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Mireasa, sezonul 14. Alberto, în cursa de eliminare după comportamentul de la task-ul cabinei telefonice! Ce a decis publicul

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, nemulțumită de atitudinea Ștefaniei: conflictul a pornit de la vasele nespălate

Logo show Vineri, 13.11.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Mireasa, sezonul 14. Alin, cină de cunoaștere cu fetele singure din casă! Pe cine a ales pentru o discuție în doi

Logo show Vineri, 13.11.2026, 14:55
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