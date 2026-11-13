Furnicuțele 2026. Narcisa Suciu, mărturisiri dureroase despre copilărie și pierderea mamei

Episodul 47 din data de 13 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Narcisa Suciu a vorbit despre momentele dificile din copilărie și adolescență, care au obligat-o să se maturizeze mult prea devreme. Artista și-a pierdut mama la doar 17 ani și, de la viața de „prințesă”, s-a trezit în situația de a avea grijă de gospodărie. Totodată, a dezvăluit că și-a rupt mâna dreaptă de șase ori.

Vineri, 13.11.2026, 18:30