Furnicuțele 2026. Peretele se prăbușește peste el! Maurice Munteanu, în fața unei provocări neașteptate

Episodul 29 din data de 16 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maurice Munteanu a participat la provocarea „Ferește mansarda”, în care trebuia să stea nemișcat și să se poziționeze corect în fața unui perete mobil. În momentul în care acesta cădea, Maurice trebuia să se potrivească perfect cu deschiderea ferestrei, pentru a trece prin ea fără să fie lovit de perete.

Vineri, 16.10.2026, 18:43