Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, mărturisiri în lacrimi despre moartea tatălui și divorțul de Alessandro di Fornaro
Episodul 43 din data de 6 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ramona Bădescu a vorbit cu emoție și cu lacrimi în ochi despre două dintre cele mai dificile momente din viața sa: sfârșitul vieții tatălui ei și divorțul de Alessandro di Fornaro. Vedeta a rememorat perioadele care au marcat-o profund și a făcut mărturisiri despre durerea, schimbările și experiențele prin care a trecut.
Vineri, 06.11.2026, 17:47