Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, mărturisiri în lacrimi despre moartea tatălui și divorțul de Alessandro di Fornaro

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, provocată să ghicească legată la ochi! Ce a suprins-o total: „Cum ai intrat aici?!”

Furnicuțele 2026. Dalina, nepoata Ramonei Bădescu, dezvăluie cum s-a legat prietenia specială dintre ele

Ramona Bădescu a aflat după 20 de ani că fostul soț avea un copil cu o altă femeie: "Dar din fericire..."

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