Furnicuțele 2026. Testul sincerității la Lucrarea de control! Răspunsurile Mioarei Velicu: „Nu pot dușmănie!”
Episodul 23 din data de 8 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mioara Velicu s-a aflat pe scaunul provocărilor în platou, unde a trecut prin testul sincerității la rubrica „Lucrarea de control”. Cătălin Măruță i-a pregătit un set de întrebări, provocând-o să vorbească despre momente din carieră, secrete din viața personală și situații inedite prin care a trecut de-a lungul timpului.
Joi, 08.10.2026, 19:00