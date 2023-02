Hello Chef sezon 5, episodul 3 din 26 februarie 2023. Roxana Blenche și Vlăduța Lupău au gătit un desert cubanez rapid și savuros

În ediția de duminică, 26 februarie 2023, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă au avut-o invitată pe cântăreața de muzică de petrecere, Vlăduța Lupău . Artista a aflat mai multe despre bucătăria cubaneză și a învățat că găstească două preparate tradiționale și anume Ropa Vieja și Pastelitos de Guayaba

În episodul 3 din Hello Chef, Chef Roxana Blench și invitata ei s-au distrat pe cinste, au cântat, dar au și gătit două preparate extrem de gustoase. În această ediție cele două au gătit o tocăniță tradițională din Cuba dar și un desert savuros care este gata în doar câteva zeci de minute.

Rețetă de Ropa Vieja - Ingrediente

1 kg obrăjori de vită

100 ml ulei de măsline

200 g ceapă

100 g ardei capia

10 g usturoi

5 g boia dulce

2 g cumin

100 g roșii la conservă

10 g coriandru

100 g unt

În timp ce găteau, cele două au povestit mai multe și și-au împărtășit secrete din cariera fiecăreia. În timp ce Roxana Blenche i-a vândut mai multe ponturi despre gătit, celebra artista a dezvăluit că nu îi place să își încălzează vocea înainte de concerte.

Gazda Hello Chef a descusut-o pe Vlăduța Lupău și aceasta a povestit și ce meniu a ales pentru nuntă. „La aperitiv, am avut tradițional: cu jumări, pate, zacuscă. N-am avut nebunii și plating-uri și caramelizări.. Am mai avut mușchi de vită cu puree de cartofi cu trufe și salată de rucola cu roșii cherry și parmezan”, a spus aceasta.

Roxana Blenche chiar s-a emoționat în timpul ediției din 26 februarie 2023 atunci când invitata ei a întrebat-o cum și-a descoperit pasiunea pentru gătit. Ea a mărturisit că atunci când avea 18 ani, tatăl ei s-a îmbolnăvit și pentru că mama ei nu a mai putut să gătească, a preluat ea această sarcină.

La desert, chef Roxana Blenche și Vlăduța Lupău au ales un alt preparat din Cuba, care este gata în timp record, dar este, de asemenea, extrem de gustos.

În acest context, cântăreața de muzică populară a făcut și o mărturisire: „Pot să spun că au am cuptor acasă, nici măcar nu știu să îl folosesc. Are acolo chestii prestabilite, dar dacă e ceva te sun pe tine. Știu să gătesc dacă e așa musai, musai. Știu să gătesc să supravițuiesc”.

Rețetă Pastelitos de Guayaba - Ingrediente

un aluat de foietaj

20 g făină

50 g zahăr brun

un nou

200 g cremă de brânză

200 g zahăr pudră

100 g pastă de guava

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche dezvăluie: “În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina 😊 Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.