Bianca Iotu, pusă pe gânduri de distanțarea lui Narcis Bujor la Insula Iubirii. Ce i-a spus Claudia Ion

Bianca Iotu simte o schimbare în comportamentul lui Narcis Bujor. Iată ce a pus-o pe gânduri pe concurenta Insula Iubirii.

Bianca Iotu a simțit nevoia să i se destăinuie Claudiei Ion. Apropierea iminentă a sfârșitului emisiunii o face să se gândească și la alte finaluri.

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Bianca Iotu, pusă pe gânduri de distanțarea lui Narcis Bujor la Insula Iubirii

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Bianca vorbește cu Claudia despre faptul că tot mai multe povești se apropie de final. Claudia este curioasă să afle mai multe despre relația concurentei cu ispita Narcis Bujor și dacă tânăra face referire și la apropierea lor.

„Nu știu dacă să încerc să mă mai apropii de el sau nu”, mărturisește Bianca. „E foarte... are momente și momente. Dar, în majoritatea timpului, se protejează. Se protejează cu scuza că nu vrea să facă rău, că pe cine lasă să se apropie de el îi rănește.”

„Nu. Stop!” se întreabă Claudia. „Bianca, mă vezi la față? Dacă tu vrei pe cineva, îl vrei cu orice preț.”

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„Și eu i-am zis la fel, dar el...” răspunde Bianca. „Că o să-mi creez niște așteptări...”

„Înseamnă că nu vrei să-mi oferi, nu?” subliniază Claudia. „Tu ce vrei, ce-ai fi vrut? Dacă vrei să zici.”

„Îl văd ca pe un bărbat foarte interesant și atractiv și normal că îmi e drag și mi-ar plăcea să explorăm mai mult și... Nu, nu vreau o relație de prietenie!” mărturisește Bianca. „Dar nu știu dacă să insist sau nu. Aici sunt confuză.”

Claudia încearcă să o facă pe Bianca să vadă că este din nou în postura în care încearcă mai mult decât partenerul ei în relație: „Iar ești tu aia care își dă silința? (...) Ai scăpat de necazul, de relația în care erai și ai zis că te gândești la tine. Păi gândește-te la tine nu la cum să-i demonstrezi lui Narcis că ești femeia bună! Că persoanei potrivite nu trebuie să-i demonstrezi nimic.”

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„Știi fluturașii ăia calmi despre care îți vorbeam?” întrebă Bianca la testimoniale. „Cred că au început să se agite în ultimele zile. Da. Prin simplul fapt că simțeam că se retrage. Poate chestia asta l-a speriat. Au fost mici gesturi care au venit din partea lui către mine, pe care poate, nu știu, le-am înțeles eu greșit.”