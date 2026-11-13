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Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”

Bianca Ghiurcă este pregătită să vadă imaginile pe care nu le-a văzut la bonfire. Iată ce spune după ce îl aude pe Marco.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 23:03 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 23:02
Ce a spus Bianca despre soțul ei | Antena 1
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Bianca Ghiurcă a plecat de la ceremonia focului înainte de a vedea toate imaginile pregătite de radu Vâlcan. În cele din urmă, aceasta a decis să urmărească materialul și să afle motivele soțului ei de a o înșela.

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Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii

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„Atâta suferință și durere n-am simțit niciodată”, spune Bianca. „Să nu mai văd nimic să mă rănească și mai mult. El să continue să facă ce vrea aici și, când ne vedem, să vorbim!”

„E dureros pentru ea și o înțeleg, dar de asta a venit”, e de părere Narcis Bujor.

Încurajată de Natasha, concurenta se întâlnește cu Radu Vâlcan și urmărește materialul pregătit de acesta.

„Simt doar durere”, i-a mărturisit concurenta lui Radu.

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Bianca urmărește în lacrimi imaginile de la testimonialul lui Marco de după noaptea petrecută alături de ispita Gabriela. Marco vorbea în materialul respectiv despre cum l-a făcut Gabriela să se simtă și cum se simte de obicei alături de soția sa.

De asemenea, el a spus că iubirea Biancăi nu s-a transformat în timp: „A uitat să mai adauge! Este totul frumos, ok, dar este mereu la fel.”

„E irelevant că ea a zis că mă iubește”, mai spune Marco despre declarația Gabrielei. „Eu nu pot să zic chestia asta, pentru că eu o iubesc pe Bianca, dar pentru Gabriela am simțit ceva.”

Concluzia trasă de Bianca a fost: „Am înțeles că am greșit și eu (...) Are dreptate. (...) Nu-i dădeam niciun pic de libertate, că mă luam de el din mici lucruri. După aia îmi părea rău, dar pe moment așa reacționam și vedeam că suferă, iar eu continuam. Știu, de asta am și vrut să vin aici. să nu fie prea târziu comportamentul meu și să ajungem să ne despărțim din cauza asta. Sunt conștientă că greșeam, dar n-am putut să schimb lucrul ăla la mine.”

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„Am înțeles azi anumite lucrui, când l-am auzit pe el spunându-le. Mie, dacă nu-mi spui, nu înțeleg”, a mai spus ea.

„Îl iubesc atât de mult încât mi-e frică să-l pierd. Înțeleg. N-a fost ușor să stea cu mine”, mai spune ea. „Îl văd că suferă. Nu-i este bine. Probabil se gândește și la mine, și la Gabriela. Și atunci este o luptă în interiorul lui.”

„Tu dai toată vina pe Gabriela?” o întreabă Radu Vâlcan.

„Da”, răspunde sincer Bianca. „Nu pot să mă iau de el. Nu pot. A fost fata potrivită la momentul potrivit.”

„Dacă vreau mai mult de la noi și vreau să fim mai bine, nu pot să continui așa cu gelozie”, spune Bianca. „Am înțeles anumite lucruri și încerc din toate puterile mele să le schimb!” mai spune Bianca.

„Nu ai ieșit tu din inima lui”, îi mai spune Natasha.

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Ce sfat are Radu Vâlcan pentru Bianca

După difuzarea materialului cu Marco, Radu Vâlcan are câteva cuvinte să îi spună Biancăi, care speră că o vor ajuta să gestioneze mai bine situația în care se află:

Bianca Ghiurcă
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„În viață apar oameni... și atunci când se întâmplă ceva rău în viață poate să fie foarte ușor să dai vina pe cineva. Exact ăsta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care poți să le înveți aici, și anume să nu mai dai vina pe terțe persoane, să te uiți în curtea ta și să rezolvi lucrurile de acolo de jos, de la rădăcină. Și fii atentă, uită-te la mine și îți spun atât: ești o femeie frumoasă,îți doresc să ieși din acest test mai puternică, dar, ce este cel mai important, să ai încredere în tine!”

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