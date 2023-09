Ce mai face Ionuț Gojman și cum arată în prezent. Fostul concurent de la Insula Iubirii a devenit tată și s-a căsătorit

Ionuț Gojman a fost un personaj cunoscut și important la Insula Iubirii, în special după ce acesta a hotărât să renunțe la relația pe care o avea cu Mirela pentru a rămâne ca ispită în următorul sezon.

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4 este acum schimbat complet și și-a făcut o familie frumoasă, după ce a încheiat filmările de la emisiune. Acesta s-a căsătorit cu iubita lui și au devenit și părinții unui băiețel adorabil.

Ce mai face și cum arată Ionuț Gojman de la Insula Iubirii. A devenit tatăl unui băiel și s-a căsătorit

Ionuț Gojman a surprins pe toată lumea când a anunțat că va deveni tată. Acesta pare foarte dedicat în creșterea copilului și se pozează destul de des alături de micuț și de soția lui. Cei trei formează o familie demnă de apreciat.

Ionuț Gojman a fost un personaj apreciat la Insula Iubirii sezonul 4 și 5, în special pentru faptul că a avut un traseu destul de controversat în emisiune, în ambele sezoane.

Ionuț Gojman de la Insula Iubirii a devenit tătic. Prima imagine cu micuțul lui

Deși a fost controversat în timpul sezonului 4, după ce el și partenera lui de viață de la momentul respectiv, Mirela, au ales să se despartă într-un mod destul de urât, acum bărbatul și-a găsit liniștea și iubirea în brațele unei femei care i-a oferit și un copil.

Ionuț Gojman a publicat o imagine de la maternitate cu micuțul său, dar și un mesaj emoționant despre momentul mult așteptat. Faimos pentru apariția sa în timpul filmărilor celor două sezoane din Insula Iubirii din care el a făcut parte, Ionuț Gojman și-a luat prin suprindere comunitatea de fani când le-a dat vestea că a devenit tată de băiat.

„Viața într-o poza! "Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit ca nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arata că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele. Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de el știut.

Este fantastic și atât de ușor de observat dacă privești cu atenție modul lui de a acționa. Absolut fantastic. Suntem energie pură și nimic mai mult. Viața este fantastică și nu mai cred că trebuie planificată prea mult, doar înteleasă și mai apoi trăită.Toate au un scop bine definit." Fantastică viața și plină de frumos! Acel moment în viață de nedescris! Mulțumim doamne! Bine ai venit BABY'BOY”, a scris el pe rețelele de socializare.