Ce mai face și cum arată acum ispita Cristi de la Insula Iubirii. Bărbatul e complet diferit acum, după intervențiile estetice

Cristian Costin Tufan, cunoscut publicului drept ispita Cristi de la emisiunea Insula Iubirii, continuă să fie în atenția fanilor, dar într-un mod complet diferit față de perioada sa de glorie în show-ul de televiziune.

Transformarea sa fizică și stilul de viață opulent pe care îl afișează acum pe rețelele de socializare sunt de-a dreptul uimitoare.

Ce mai face și cum arată acum ispita Cristi de la Insula Iubirii. Bărbatul arată complet diferit acum, după intervențiile estetice

După ce a cucerit inimile telespectatorilor prin farmecul său și rolul de ispită într-unul dintre cele mai urmărite show-uri TV, Cristi a ales să își trăiască viața pe picior mare. Contul său de Instagram, acum sub numele său complet, Cristian Costin Tufan, este o adevărată vitrină a luxului.

Citește și: Ce mai face și cât de mult s-a schimbat Marinela de la Insula Iubirii. Fosta iubită a lui Iulian a devenit mamă de curând

Articolul continuă după reclamă

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii postează frecvent imagini din vacanțe în locații exotice precum Bali, Maldive, Dubai, dar și altele. În plus, este nelipsit din peisajele de lux ale Europei, cu opriri dese în Mykonos, Capri, dar și alte locații, de unde el și-a făcut mai multe fotografii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fotografiile cu mașini scumpe precum BMW sau Mercedes, ultimul răcnet stau mărturie pentru stilul său de viață extravagant. Aceste imagini sunt completate de haine de designer, accesorii de lux și cine somptuoase la restaurante exclusiviste.

Ispita Cristi de la Insula iubirii a avut parte de intervenții estetice la nivelul feței

Transformarea fizică a fostei ispite masculine este însă ceea ce atrage cel mai mult atenția. Dacă în perioada sa de glorie de la Insula Iubirii, Cristi avea un look natural, acum acesta este complet transformat. Este evident că bărbatul a apelat la intervenții estetice, în special în zona buzelor, care sunt vizibil mai pline decât înainte.

Citește și: Cât de mare a crescut fiica Biancăi Pop. Cât de frumoasă este micuța și ce mai face fosta ispită de la Insula Iubirii

Cristi afișează acum un look mult mai sofisticat, aproape de nerecunoscut, cu o atenție deosebită acordată trăsăturilor faciale. Cu toate acestea, el a reușit să păstreze un aspect armonios, iar intervențiile estetice par să fie bine realizate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși fizionomia sa s-a schimbat, corpul său bine sculptat rămâne un punct de atracție. Cristi demonstrează că sportul continuă să fie o parte importantă a vieții sale. Pozele de pe plaje exotice sau din săli de fitness arată un fizic de invidiat, cu mușchi perfect definiți, ceea ce sugerează că acesta petrece ore bune antrenându-se.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mari și Iulian au decis să se despartă după Insula Iubirii sezonul 4. Cum a ajutat-o ispita Cristi pe fosta consurentă

Chiar dacă inițial s-au prezentat ca fiind un cuplu extrem de fericit și împlinit, timpul a trecut și adevărul a început să iasă la iveală, demonstrând că lucrurile nu sunt deloc precum au fost prezentate inițial, înainte de plecarea în Thailanda.

Dezamăgită de comportamentul partenerului său de atunci, Marinela Mavrodin și-a găsit consolarea în compania ispitei Cristi, care i-a dat încredere în forțele proprii și a făcut-o să se aprecieze mai mult.

Între cei doi s-a născut o frumoasă poveste de dragoste și, la finalul show-ului, ispita Cristi a făcut dezvăluiri complet neașteptate.

„Poate o să te surprindă sau nu. Eu sper că nu…Vreau să îţi spun că mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Am cunoscut o persoană specială, zic eu. Nu mă aşteptam, atunci când am acceptat rolul de ispită, să creez o asemenea conexiune cu cineva. Nu mă aşteptam absolut deloc. Despre ce am trăit noi doi aici…ce pot să spun?! Decât că nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu-mi eşti indiferentă absolut deloc, însă nu pot spune nici că sunt îndrăgostit de tine. De ce? aş putea spune multe motive, dar aleg să îţi dau câteva sfaturi”, a dezvăluit atunci tânărul care i-a răpit inima concurentei.

După emisiunea „Insula iubirii”, tânăra nu a mai reluat legătura cu Iulian, partenerul său de atunci, și a ales să facă schimbări importante în viața sa. A făcut două cursuri de make up și a fost mai mult decât fericită să își împlinească astfel un vis pe care îl avea de mult timp. Cu ispita Cristi aceasta a ales să rămână amică, cei doi discutând chiar și pe perioada difuzării emisiunii la televizor.

În prezent nu se știe dacă ei mai țin legătura.