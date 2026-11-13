Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel. Mărturisirea ei: „Mi-era teamă…”

Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel. Mărturisirea ei: „Mi-era teamă…”

După noaptea petrecută împreună, Marco și Gabriela par să nu mai fie ca înainte. Iată ce s-a schimbat în relația lor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 23:07 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 23:09
Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Date-ul special a produs schimbări notabile între Marco și ispita Gabriela. Prințul a dezvăluit că este confuz și că nu dorește să o rănească și mai mult pe soția sa, Bianca.

Citește și: Mira și Ian au părăsit Insula Iubirii. Ce și-au spus la ceremonia finală a focului

Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă a spus că nu regretă ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea specială și că Gabriela este o persoană deosebită în viața sa, comportamentul lui Marco față de ispita feminină este schimbat după date.

Apropierile inițiate de Gabriela sunt primite cu mai multă răceală și Marco este mai rezervat în a-i face declarații și promisiuni.

„Mă gândesc la Bianca, cum o să se simtă, cum o să reacționeze și tot felul de dureri pe care ea le va simți”, spune Marco.

De asemenea, când Gabriela vorbește cu entuziasm despre dream date, acesta îi răspunde că au fost deja la unul și că este suficient.

Citește și: Claudia Ion a recunoscut că s-a îndrăgostit la Insula Iubirii. Mărturisirea făcută: „Simt că mă topesc”

Concurentul o întreabă pe Gabriela dacă crede că Bianca și-a dat verigheta jos după ce a văzut imaginile cu ei doi.

„Nu știu. Nu cred”, răspunde ispita. „Sincer, eu cred că te va ierta.”

Gabriela mărturisește că Marco e mult mai rece față de ea decât înainte: „L-am simțit un pic distant, mai rece... Mi-era teamă că are regrete. În acelați timp, înțeleg că se simte vinovat, confuz, nu știa ce simte, dacă ce simte pentru mine era adevărat...”

În ciuda acestui comportament, Marco o alege din nou la date pe Gabriela, însă are o urmă de îndoială că poate ar fi fost mai bine să nu o aleagă: „Puteai să rămâi și tu un date acasă.”

„De ce nu ai luat altă fată?” îl întreabă Gabriela.

Citește și: Bianca, după ce a văzut imaginile cu Marco și ispita Gabriela la Insula Iubirii: „Am greșit și eu!” Ce a recunoscut

„Nu știu. Acum să nu crezi că eu mă ascund de ceva... Dar ceea ce am făcut deja este foarte ciudat, interzis și... Așa că, dacă nu se va mai repeta... trebuie să mă înțelegi! Dacă de acum încolo mă simți puțin că fac un pas înapoi, te rog să mă înțelegi”, îi spune Marco.

„O fac deja”, răspunde Gabriela.

Citește și: Eduard Vlădescu, reacție neașteptată când a văzut-o pe Claudia Ion fără colier. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii

„Îi voi respecta opinia, chiar dacă mă doare mult”, spune ispita feminină. „Am ajuns la concluzia că îl iubesc atât de mult încât tot ceea ce este important pntru el va fi și pentru mine!”

marco și gabriela
+4
Mai multe fotografii

„Să nu crezi că îți ascund ceva sau că am vreun regret. Nu regret absolut nimic!” mai spune el.

Bianca, reacție după reproșurile lui Marco la Insula Iubirii. Ce a spus despre soțul ei: „Este mereu la fel!”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Meseriaşii au luat foc după ce un bucureştean le-a oferit 5.000 de euro pentru renovare. "Practic vrea gratis" Meseriaşii au luat foc după ce un bucureştean le-a oferit 5.000 de euro pentru renovare. "Practic vrea gratis"
Observatornews.ro Pana globală a serviciilor Microsoft a durat peste 12 ore. Unele companii au fost nevoite să revină la fax Pana globală a serviciilor Microsoft a durat peste 12 ore. Unele companii au fost nevoite să revină la fax
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: &#8222;Ce e asta? E o greșeală?&#8221; Suma era imensă
Comentarii


Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și când revine emisiunea
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a pregătit o surpriză”
Claudia Florescu de la Insula Iubirii a dat vestea momentului! Ce a anunțat fosta concurentă: „Viața ne-a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x