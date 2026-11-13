Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel. Mărturisirea ei: „Mi-era teamă…”

După noaptea petrecută împreună, Marco și Gabriela par să nu mai fie ca înainte. Iată ce s-a schimbat în relația lor.

Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel | Antena 1

Date-ul special a produs schimbări notabile între Marco și ispita Gabriela. Prințul a dezvăluit că este confuz și că nu dorește să o rănească și mai mult pe soția sa, Bianca.

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Ce s-a schimbat între Marco și ispita Gabriela după noaptea petrecută la hotel

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Chiar dacă a spus că nu regretă ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea specială și că Gabriela este o persoană deosebită în viața sa, comportamentul lui Marco față de ispita feminină este schimbat după date.

Apropierile inițiate de Gabriela sunt primite cu mai multă răceală și Marco este mai rezervat în a-i face declarații și promisiuni.

„Mă gândesc la Bianca, cum o să se simtă, cum o să reacționeze și tot felul de dureri pe care ea le va simți”, spune Marco.

De asemenea, când Gabriela vorbește cu entuziasm despre dream date, acesta îi răspunde că au fost deja la unul și că este suficient.

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Concurentul o întreabă pe Gabriela dacă crede că Bianca și-a dat verigheta jos după ce a văzut imaginile cu ei doi.

„Nu știu. Nu cred”, răspunde ispita. „Sincer, eu cred că te va ierta.”

Gabriela mărturisește că Marco e mult mai rece față de ea decât înainte: „L-am simțit un pic distant, mai rece... Mi-era teamă că are regrete. În acelați timp, înțeleg că se simte vinovat, confuz, nu știa ce simte, dacă ce simte pentru mine era adevărat...”

În ciuda acestui comportament, Marco o alege din nou la date pe Gabriela, însă are o urmă de îndoială că poate ar fi fost mai bine să nu o aleagă: „Puteai să rămâi și tu un date acasă.”

„De ce nu ai luat altă fată?” îl întreabă Gabriela.

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„Nu știu. Acum să nu crezi că eu mă ascund de ceva... Dar ceea ce am făcut deja este foarte ciudat, interzis și... Așa că, dacă nu se va mai repeta... trebuie să mă înțelegi! Dacă de acum încolo mă simți puțin că fac un pas înapoi, te rog să mă înțelegi”, îi spune Marco.

„O fac deja”, răspunde Gabriela.

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„Îi voi respecta opinia, chiar dacă mă doare mult”, spune ispita feminină. „Am ajuns la concluzia că îl iubesc atât de mult încât tot ceea ce este important pntru el va fi și pentru mine!”

„Să nu crezi că îți ascund ceva sau că am vreun regret. Nu regret absolut nimic!” mai spune el.