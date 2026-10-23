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Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră

În această seară, la Insula Iubirii, intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră: ”cel mai cumplit moment din viața mea... e acum”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:48 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 13:06
Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră | Antena 1
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Semnele de întrebare apasă puternic, atunci când dragostea e mare. Decizia de a intra în cel mai dur test al relațiilor devine tot mai reală când încep să apară imaginile din vila în care se află partenerul tău. Dacă un ochi râde pentru că înțelegi altfel ceea ce îți oferă viitorul, altul plânge pentru că acele conștientizări nu seamănă cu realitatea pe care ți-o proiectai. Astăzi, de la ora 20:30, Insula Iubirii revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu unele dintre acele propuneri care pot schimba totul, într-o clipă!

În această seară, la Insula Iubirii, intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră

După ce săptămâna trecută au asistat la un bonfire greu, fetele încep să facă schimbări! Prințesa este tot mai sigură că această experiență îi aduce imagini greu de privit, zile în care tot ce vrea este să ajungă acasă și gândul că poate Marco îi va rămâne loial și nu o va expune la o durere și mai puternică. De cealaltă parte, Bianca Iotu a oprit relația în care se afla și acum vede ce înseamnă să fii prețuită, să ai aproape un bărbat puternic și alege să trăiască totul la intensitate maximă.

Claudia a început și ea să fie prinsă în trecut! Acțiunile lui Ionuț de dinaintea plecării spre Thailanda i-au acaparat pe cei doi, iar semnele de întrebare au rămas la locul lor și ard în interior.

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Diseară, televizorul va reveni în vila fetelor pentru a doua oară, în acest sezon, iar ceea ce vor asculta, va sublinia că încă mai sunt multe lucruri de spus. Cine va avea multe aspecte la care să se gândească, rămâne de văzut.

Tot atunci, Radu Vâlcan le va vizita pe fete, însă va avea o discuție privată, cu una dintre ele. Aceasta va avea o oportunitate, în premieră, pentru a-l testa pe partenerul ei. Ce va trebui să decidă, de va declara: ”cel mai cumplit moment din viața mea... e acum”, urmează să aflăm, de la ora 20:30!

Nici băieții nu vor avea liniște. Trei dintre ei vor fi invitați la bonfire, iar acolo vor avea ocazia să-și găsească o parte din drumul corect spre alegerile finale.

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!

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